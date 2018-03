Tunisie: Des ambitions renouvelées

Des Nigérians à prendre au sérieux !

L'enjeu est de taille pour les protégés de Madhoui qui disputeront ce soir l'un des rendez-vous décisifs de la saison,puisqu'il constitue la première manche d'une double confrontation menant vers la phase des poules de la Ligue des champions. De fait, ils savent ce qu'il faut faire : se mettre à l'abri en tentant de réussir un score sécurisant et éviter d'encaisser des buts en prévision du déplacement non sans risques au Nigeria ; d'autant plus que leur adversaire du jour force vraiment le respect.

Il suffit de signaler qu'il est le champion en titre, outre son statut actuel de leader du championnat nigérian. «C'est une équipe à prendre au sérieux que je qualifie comme l'une des meilleures du continent. Il ne faut pas oublier qu'elle a été sacrée championne du Nigeria et qu'elle occupe actuellement la tête du classement. Nous tenterons de jouer notre jeu habituel et d'imposer notre style, surtout que Imed Ben Younes nous a ramené un rapport détaillé et précieux sur les points forts et les points faibles de Plateau United», a enchaîné le technicien algérien. Ramy Bédoui, pour sa part, a mis en relief et les prédispositions de ses coéquipiers pour venir à bout de la formation nigériane. «Nous tenterons de faire le plein lors de ce match aller et surtout de ne pas encaisser de but. L'essentiel pour nous est de rester concentrés tout au long du match pour réussir un score rassurant en prévision de la confrontation retour».

Volet effectif,le staff technique de l'ESS pourra compter sur la totalité de son effectif et s'appuiera, de l'aveu même de Madhoui, sur l'ossature qui avait disputé les dernières rencontres.