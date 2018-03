Tunisie: Sur fond de malversations présumées !

Le président du comité provisoire clubiste a aussi affirmé que: «Le dossier le plus sensible concerne la société Bab Jedid Mobile dont 51% des actions étaient détenues par Slim Riahi et ses enfants, contre 49% détenues par le CA. Slim Riahi a, ensuite, acheté illégalement la part du CA, devenant le propriétaire de la société après avoir fixé la valeur des actions détenues par le club à 18.000 dinars » !

Le président du Club Africain, Marouen Hamoudia, a récemment déclaré que la vérification sur les questions financières du club a permis de constater de nombreuses irrégularités. Il a ajouté que parmi les irrégularités constatées : «Les agents des joueurs Abdelmoumen Djabou et Yoann Touzghar ont touché respectivement 480.000 dinars et 360.000 dinars au titre de commissions des transferts des deux joueurs au CA ».

