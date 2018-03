Tunisie: À faillir sans péril, on vole sans gloire

Sans faire de parallèle, on peut tout de même penser que les parties concernées devraient se montrer plus conciliantes et plus indulgentes pour réhabiliter la crédibilité et l'image du club.

Le problème est grave et entraîne de lourdes répercussions sur l'environnement général. Il y a tout un travail de prévention et de réconciliation à mener. Mais encore faudrait-il se donner la volonté et la résolution d'agir...

Ce qui se passe aujourd'hui au Club Africain suscite davantage de questions qu'il n'apporte de réponses !... Une image brouillée s'est imposée progressivement quand celle de la majorité des concernés est entachée d'un excès dans le comportement et dans les différentes positions. Il faut dire que la relation entre l'ancien bureau, et à sa tête Slim Riahi, et l'actuelle équipe dirigeante s'est sensiblement dégradée ces derniers temps. Les rapports qui les unissent sont entrés dans une phase de décomposition. Chaque partie s'amuse à se renvoyer l'ascenseur et à fuir en quelque sorte ses responsabilités. Pire que le désaccord et la guerre médiatique, c'est une stratégie de faiblesse, un aveu d'incompétence. Ils sont tous allés trop loin. Mais ce n'est malheureusement pas une surprise. Le CA s'est ainsi entraîné dans une spirale à multiples facettes: sportive, morale, éthique, humaine. Et c'est dans les coulisses ouvertes à tous les vents autoprotecteurs que cela se passe.

Il faut dire que la politique d'enfermement dans laquelle se sont réfugiés Slim Riahi et ses conseillers avait renvoyé l'image d'un club coupé du reste du monde. Il fut un temps où l'on ne faisait plus honneur à une institution nommée Club Africain et qu'on semblait de plus en plus gâcher sans y prendre garde.

L'affaire clubiste a une particularité assez spéciale. Faute de pouvoir (ou de vouloir) reposer sur une observation objective, les a-priori semblent plus qu'évidents dans le bras de fer qui oppose les deux parties.

Mais l'opacité des faits laisse en suspens une question majeure: n'avait-on pas concouru, aussi bien par maladresse que par malveillance, à l'installation de ce climat de dénonciation, d'insinuation et d'accusations réciproques ? Les éclats, que ce soit dans les coulisses, ou dans le quotidien du club, compromettent de plus en plus l'image de marque clubiste. C'est le règne de l'énigme et de la confusion. La controverse et la défiance font la belle, draguent les esprits, serrent les cœurs et scellent les langues dans les bois.

Aujourd'hui, les choses ont changé. Au vu de ce qui se passe, les réactions désolent plus qu'elles n'inspirent. L'impératif d'un possible redressement impose nécessairement des obligations dans le comportement et dans les attitudes. Mais aussi et surtout une véritable prise de conscience de la part des différentes parties prenantes. Ceux qui sont notamment concernés par les affaires du club. De loin ou de près. Une manière de se réhabiliter, de se racheter. De raviver l'espoir et de rallumer de nouveau la passion.