Tunisie: Quand la Tunisie était vraiment plurielle !

C'est ainsi que la directrice de la bibliothèque nationale a ouvert la cérémonie avant de céder la parole à plusieurs personnalités qui ont connu Juliette et Aldo Bessis pour rappeler l'engagement de ces derniers pour la Tunisie.

La parole a été donnée en premier aux filles de Juliette et de Aldo. Sophie a reconstruit l'itinéraire politique de ses parents avant de conclure : «Ce que nous avons légué à la bibliothèque n'est qu'une page de l'histoire de la Tunisie. Le fait qu'une partie de la Tunisie ne tombe pas dans l'oubli est pour moi une grande joie. C'est important pour que les jeunes générations de Tunisiens puissent lire toute leur histoire et ça sera la meilleure façon de construire l'avenir. Je crois que j'ai été fidèle aux choix de mes parents».

Sandra Bessis a, pour sa part, déclaré : «Je suis très contente que les travaux de mes parents, leur vie et leur combat retrouvent ici leur place. Ce que j'ai appris de mes parents, c'est ce goût pour le savoir, une certaine idée de la justice, un plaisir à la controverse et une forme d'élan vital qui conduit à ne pas accepter d'emblée le monde tel qu'il est et à le rêver meilleur».

Rappelons que Aldo Bessis était agronome et Juliette historienne. Ils ont tous les deux milité et combattu pour l'indépendance de la Tunisie puis pour l'avènement d'une Tunisie démocratique et plurielle avant de se voir contraints de la quitter.

«Juliette qu'on surnommait Zouzou faisait partie de ces trois grâces du PCT avec Bitchée Salama et Gladys Adda, témoigne Béchir El Fani. Elles étaient de bonnes camarades, compétentes et agressives s'il le fallait. La jeunesse communiste était fière d'elles. Juliette était une juive tunisienne qui gardait la gestuelle et la parole du sud tunisien où elle était née. Elle était à l'époque l'une des rares tunisiennes à l'université. Elle donna à ce pays le meilleur de son temps à tous les âges de la vie. Elle était passionnée par l'histoire de ce pays et me demandait mon avis sur certains points parfois. Elle seule pouvait témoigner de ce que nos générations doivent à l'organisation communiste. Elle faisait partie de ce qu'on appelle "progressisme", ce chemin de toute une vie autour d'idées centrées sur l'espoir qui promet l'avenir qui chante à nos oreilles et à celle de nos petits-enfants. Cet espoir, je pense que Zouzou l'a porté toute sa vie», conclut-il.