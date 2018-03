Tunisie: La dette de la Cnam - Une crise qui perdure, des réformes qui tardent

A ce propos, le Pr Mahmoud Ben Romdhane pointe du doigt l'arbitrage de la troïka «Gouvernement-Utica-Ugtt» qui préfère le silence des malades qui souffrent et qui meurent à la colère des retraités. Il a rappelé qu'il a appelé, lors de son passage à la tête du ministère des Affaires sociales en 2016, à la signature des accords concernant l'augmentation de la cotisation, le prolongement de 2 ans de l'âge de la retraite et la prise de mesures urgentes pour éviter la faillite de la Cnss et de la Cnrps. Les décisions prennent beaucoup de temps avec la complicité de l'Ugtt et de l'Utica, a-t-il déploré.

C'est le secteur de la santé qui a le plus souffert. En effet, la dette de la Cnam auprès de ce secteur s'élève à 1.570 MD à la fin de l'année 2017. Elle est détaillée comme suit : 280 MD auprès des policliniques de la Cnss, 440 MD auprès des hôpitaux publics, 330MD auprès de la Pharmacie centrale et 160 MD auprès des prestataires privés.

