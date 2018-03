Tunisie: Le CFC veut conserver son titre

Le tirage au sort pour la composition des quatre groupes du tour préliminaire et l'établissement du calendrier général de la compétition constituaient les points forts de l'ordre du jour.

Place aujourd'hui au coup d'envoi de l'épreuve. Les engagés seront sur la ligne de départ, animés du vif désir d'aller au bout de leurs intentions. Les objectifs bien entendu différent. D'abord, pas moins de six équipes se présentent en tant que favoris, en l'occurrence le tenant du titre Club Féminin de Carthage, l'unique représentant tunisien, Al Ahly d'Egypte, organisateur, et qui se taille la part du lion avec huit titres, les deux clubs du Kenya : Pay Playen et Prisons. Le premier compte sept titres, le second quatre consécrations, Shems d'Egypte, finaliste de la dernière édition, et enfin FAP du Cameroun, principal provoyeur de l'équipe nationale, actuelle championne d'Afrique.

Ensuite, six équipes pourraient jouer le rôle d'outsider, comme les trois autres participantes camerounaises Indji, Bafia et Nyounj et l'Etoile Algérienne de Chlef, et les deux formations congolaises Vitaclub et Kanon Ndiji.

Enfin, une dizaine d'équipes ne sont au Caire que pour gagner en expérience. Les Carthaginoises sont à leur cinquième participation consécutive. Elles n'ont rien laissé au hasard pour être au niveau de l'attente et devraient confirmer lent domination continentale, tout en faisant preuve d'une détermination et d'une volonté à toute épreuve afin de défendre leurs chances. Elles ont une idée quasiment précise sur tous les prétendants traditionnels et les habituées de l'épreuve mais aussi sur l'ambiance égyptienne et la ferveur du public puisqu'elles faisaient partie de l'édition 2015 au Caire.

L'essentiel dans l'immédiat pour les coéquipières de Meriem Brik est d'évoluer avec un esprit de vainqueur et se concentrer uniquement sur leur sujet. Bon vent !

Coupe de Tunisie dames : place aux quarts de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie dames, disputés le week-end dernier, ont permis au Club Africain, l'Avenir Sportif de Béja, l'Université Club de l'Ariana, le Club Olympique de Kélibia, l'Aigle Sportif de Haouaria et l'Association Sportive de Testour de passer aux quarts de finale aux côtés du Club Féminin de Carthage et du Club Sfaxien, qualifiés d'office.

Résultats :

USCarthage-Club Africain 1-3

ASBéja-ASMarsa 3-1

UCAriana-JOSfax 3-1

Médina Jadida-COKélibia : retrait de la Médina

ASHaouaria-Al Hilal : forfait d'Al Hilal

ASTestour-ASAzmour 3-0

L'ordre des rencontres des quarts de finale

CSS-ASTestour

UCAriana-AS Béja COKélibia

ASHaouaria-CFCarthage

Les lieux des rencontres seront déterminés dans une date ultérieure.

Wassim Ben Tara au play-off de la Ligue européenne

L'international tunisien Wassim Ben Tara a été l'un des artisans de la victoire du club français de Chaumont au détriment du club polonais de Belchataon sur le score de trois sets à deux, lors de l'ultime journée de la première phase éliminatoire. Grâce à cette performance, les Chaumontais passent au play-off de la Ligue des champions européenne et donnent rendez-vous aux Italiens de Trantino.