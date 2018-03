Tunisie: Hors des sentiers battus !

Il s'agit d'une sélection d'œuvres qui, d'après les organisateurs, «souhaite suggérer des voies et établir des liens qui accompagnent la bande dessinée arabe dans la quête de ses propres chemins afin de consolider le travail accompli pendant les vingt dernières années». Mais le mieux pour présenter la bande dessinée espagnole est de présenter les ouvrages de ses auteurs. L'exposition Sendas del cómic español offre cette occasion de découverte, car elle donne à voir au visiteur un ensemble de reproductions en espagnol et en arabe sur des planches en méthacrylate d'œuvres de dix auteurs espagnols de bandes dessinées.

A cette époque, la place de la BD est si importante dans la société qu'elle joue un rôle durant la guerre civile, avec des publications partisanes. Même après un léger déclin au début des années 60, les réflexions d'auteurs et d'éditeurs pour une nouvelle bande dessinée coïncident avec les années de développement économique et la chute de Franco qui permet la libération des mœurs au sein de la société espagnole (1975). Le phénomène a été théorisé comme le «boom» de la BD adulte espagnole, dans le sens où l'évolution naît au sein du secteur adulte.

