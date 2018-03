Tunisie: Opération d'envergure pour rendre les trottoirs aux piétons

Cette action a eu lieu la nuit avec utilisation d'engins lourds pour démonter ces kiosques considérés comme illégaux. L'opération en question a duré plusieurs heures et a été suivie par nombreux citoyens dont certains ont approuvé la campagne qui est venue au moment opportun pour rendre à la ville son aura et sa belle tenue.

Evidemment, les occupants de ces kiosques n'ont pas apprécié cette action, estimant que les autorités publiques ont fait preuve de force et ne les ont prévenus que quelques jours plus tôt pour qu'ils désinstallent par leurs propres moyens ces kiosques qui sont leur gagne-pain. «Qu'est-ce qu'on va faire maintenant et comment va-t-on vivre ?», s'exclame l'un des vendeurs malheureux. En tout cas, les autorités compétentes ont prévu un espace où il est possible de s'installer sans être importuné par les agents municipaux.

La pollution de retour !

Pour pouvoir occuper un espace dans la rue, il est nécessaire d'obtenir une autorisation de la part des autorités compétentes. Plusieurs vendeurs souhaitent vendre à l'hypercentre de Tunis et à ses environs car ces rues sont très fréquentées par les passants qui cherchent des produits abordables, même si leur qualité n'est pas toujours au top. Les commerçants illégaux participent dans une large mesure à écouler les produits provenant du circuit parallèle. Cette campagne entre également dans le cadre de la politique de l'Etat visant à couper l'herbe sous le commerce informel qui a connu une floraison ces dernières années.

Cette campagne a permis de saisir plusieurs produits, comme les cigarettes provenant de sources inconnues. A noter que, par le passé, le gouverneur de Tunis a mené une campagne similaire qui a permis de confisquer des produits importés illégalement. On a constaté aussi, récemment, que les vendeurs à la sauvette ont fait de nouveau leur apparition dans les rues de Tunis, croyant que les autorités publiques ont toléré leur retour. Du coup, les rues ont retrouvé leur aspect laid avec ces cartons laissés sur la chaussée et ces emballages et sachets en plastique éparpillés partout.