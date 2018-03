Ile Maurice: Accidents de la route - Deux ados perdent leur lutte contre la mort

Entre eux, il n'y avait jamais de secrets, dit Nelly Jheemla. Le jour de l'accident, l'adolescent était venu chez elle. «Je lui avais donné de quoi manger, puis on a eu une petite querelle entre frère et sœur. Mais avant de quitter la maison, il m'a dit 'pa met lorgey. Tu sais que je n'ai que toi dans la vie'.»

Le jeune homme laisse derrière lui une famille éplorée et toujours sous le choc. Nelly Jheemla peine à trouver les mots pour parler de son frère. «C'était quelqu'un de joyeux et de serviable. Il n'hésitait pas à venir en aide à qui que ce soit», a-t-elle confié.

L'accident est survenu aux alentours de 7 h 30 le 23 février à l'Avenue Peruche No 3, Morcellement Raffray, Pailles. Celui-ci impliquait une motocyclette et un van. Grièvement blessé, l'adolescent avait été transporté à l'hôpital où il a été admis aux soins intensifs.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.