Ile Maurice: Cité Argy - Arnaud David se lance un nouveau défi

Des rêves, Arnaud David en a plusieurs. Mais il ignore s'il pourra les réaliser dans un avenir proche, faute de moyens. «Mais à la longue, je veux agrandir ce business, agrandir l'endroit que j'occupe en ce moment. Pour l'instant, on ne vend que du porc. Mais plus tard, nous comptons vendre d'autres viandes. Enfin, du moins je l'espère».

Toutefois, il y a trois ans, sa vie a complètement basculé. «J'ai fait une lourde chute. Je ne peux plus travailler comme avant. J'ai eu les nerfs coincés. Et j'ai dû rapidement trouver de quoi nourrir ma famille», explique-t-il. Depuis, il a obtenu un terrain à cite Argy et y a ouvert sa boucherie.

