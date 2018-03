Congo-Kinshasa/Guinée Equatoriale: Coupe de la CAF - Dcmp affronte Deportivo Niefang de la Guinée-équatoriale aujourd'hui !

C'est aujourd'hui, mardi 6 mars, sous le coup de 15h30, heure locale que le Daring Club Motema Pembe va retrouver les compétitions interclubs de la Caf, après 7 ans d'absence.

Exempté du premier tour, Dcmp reçoit Deportivo Niefang de la Guinée-équatoriale pour le compte de la 16ème de finales aller de la 15ème édition Coupe de la Confédération, sur la pelouse du stades des Martyrs de la Pentecôte. Un match très capital qui intervient au lendemain de la célébration du 82ème anniversaire de l'équipe.

Comme à l'accoutumée, les deux entraineurs se sont livrés hier, lundi 5 mars, aux conférences de presse d'avant match. Le coach Otis Ngoma du Dcmp est intervenu en premier à partir de 10 heures, après la dernière séance d'entraînement de son équipe : «Dcmp est physiquement, tactiquement et même moralement prêt pour ce match. Nous allons aborder ce match dans l'esprit de jouer la qualification à domicile », a-t-il déclaré. Dcmp, faut-il noter, n'a pas encore perdu le moindre match, en 18 sorties depuis le début du championnat national. Motema Pembe a terminé la phase de groupe de la zone Ouest en première position avec 42 points, laissant Vclub son poursuivant direct très loin avec 36 points. Un tableau qui démontre la forme de l'équipe chère aux Mitema Pembe.

De son côté, l'entraîneur de Deportivo Niefang a promis de faire un bon résultat à l'extérieur.

Severino, c'est son nom, dit que son équipe est à sa première participation, contrairement à son adversaire Dcmp qui a même déjà gagné cette compétition en 1994. L'expérience de Motema Pembe c'est sur papier, et non sur terrain, a-t-il déclaré. Deportvo dit n'avoir aucune idée sur le Daring Club Motema Pembe, mais tout ce qu'il sait, c'est que son adversaire joue au football et est premier de la zone Ouest du championnat congolais. «Si Deportivo Niefang est arrivé à ce stade de la compétition, ce n'est pas par tirage au sort. Mais, plutôt parce qu'il a mérité», a-t-il relevé en se montrant très réservé sur le système de jeu qu'il va mettre en place, la force de son équipe reposant sur le collectif. Le capitaine de son équipe, Sekongo Fongo qui l'a accompagné à ce point de presse, a reconnu que le championnat équato-guinéen est en pagne. Il n'y a plus de match. Mais Deportivo Niefang a la balle dans les jambes.

Le 82ème anniversaire a vécu

Célébrant son 82ème anniversaire, dimanche 4 mars au stade Père Raphaël de la Kuthule, le président du comité de direction de Dcmp, Hassan Abdalah a indiqué que le Daring Club Moteme Pembe sera doté d'un centre sportif moderne à Kinkole, dans la commune de la N'Sele, et dans la commune de Bandalungwa, au terrain Allemagne. Ce dernier, c'est un projet à court terme. Le président Hassan Abdalah a annoncé, en outre, d'autres projets à réaliser, lesquels marqueront le 82ème anniversaire de Motema Pembe notamment, la dotation du club avec un nouveau bus ultra moderne et le renforcement de l'équipe par de nouvelles recrues dans la perspective de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération. La manifestation marquant cet anniversaire de l'équipe, s'est déroulé en présence de nombreux supporters du club et du ministre des Sports et loisirs, Papy Nyango sous l'agrémentation de l'orchestre BCBG de JB Mpiana.

Pour rappel, le DC Motema Pembe a été fondé le 22 février 1936 par le Révérend Père Raphaël de la Kethulle de Ryhove, missionnaire catholique de la congrégation des Pères de Scheuts qui donnera le nom de Daring Faucon. Raphaël de la Kethulle décida de monter un club de football afin que les élèves de la section des évolués du collège Sainte Anne soient occupés dans le cadre des activités sportives.

A 82 ans, Motema Pembe a gagné 13 fois la Coupe du Congo, cinq fois le championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et une fois la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1994.

16ème de finales de la Coupe de la Caf

-Petro Atletico (Angola)-SuperSport Utd (Afrique du Sud),

-Costa do Sol (Mozambique)-Cape Town City (Afrique du Sud),

-Energie (Bénin) -Enyimba (Nigeria),

-Belouizdad (Algérie) - APR (Rwanda),

-Port Louis (Maurice) - Fosa Juniors (Madagascar),

-Maniema Union (RD Congo) - USM Alger (Algérie),

-Olympic Star (Burundi) - Al Hilal Obied (Soudan),

-DC Motema Pembe (RD Congo) - Deportivo Niefang (Guinée Equatoriale),

-La Mancha (Congo) - Al Ahly Shendy (Soudan),

-Al Ittihad (Libye) - Akwa Utd (Nigeria),

-CARA (Congo) - Ben Guerdane (Tunisie),

-Djoliba (Mali) - Nkana (Zambie),

-Simba (Tanzanie) - Al Masry (Egypte),

-Renaissance Berkane (Maroc) - Club Africain (Tunisie),

-Raja Casablanca (Maroc) - Nouadhibou (Mauritanie),

-Wolaitta Dicha (Ethiopie) - Zamalek (Egypte).

Guy Elongo