Congo-Kinshasa: Journée internationale de la femme. Bonsomi - Lydia Kahasha inculque les valeurs aux filles

Le collège Bonsomi, sis avenue Kinanga, au quartier 4, dans la commune de Nd'jili, a organisé une conférence débat le samedi 3 mars 2018 pour l'édification des filles en marge de la journée de la femme célébrée le 8 mars de chaque année.

L'objectif était de lever toute équivoque autour du 8 mars et aussi faire comprendre aux élèves certaines réalités de la vie que les parents ne peuvent pas donner ou encore considèrent comme tabou. Le grand thème a été : "le combat de jeune fille face à son avenir "appuyé par un sous-thème "le copinage, pour quelle finalité". C'est Mme Lydia Kahasha, écrivaine, initiatrice et coordonnatrice d'une organisation non gouvernementale de Lutte contre les Antivaleurs dans les Milieux Académiques et Scolaires, L.A.M.A.SCO, qui a été au premier plan pour échanger avec les filles. Ainsi, elle s'est attelé à prêcher des valeurs importantes pour une femme à son auditoire.

Dans son speech, Mme Lydia Kahasha a fait voir aux élèves, à l'aide d'une pyramide, que les besoins se regroupent en quatre étapes importantes selon un auteur américain. Il y a donc les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance ainsi que les besoins d'estime. Durant son oral, la conférencière s'est plus appesantie sur les besoins d'appartenance qui fait allusion à l'amour, à l'affection. L'amour est un besoin réel qu'une personne normale a envers un autre sexe ou une autre personne. Elle a montré aux élèves que l'amour est un couteau à double tranchant. L'amour a de bons côtés puisqu'il procure la paix, la joie et surtout il permet à quelqu'un de vivre longtemps.

Elle a dévoilé que l'amour qui procure le bonheur est un amour qui a un soubassement sur la crainte de Dieu. Mme Lydia Kahasha a, à cet effet, rappelé aux élèves que la majorité des enfants qu'on appelle aujourd'hui enfants de la rue ne sont pas nécessairement des enfants que la rue aurait enfanté mais au contraire ces gamins sont issus d'une relation précoce et par faute d'encadrement et d'irresponsabilité. Elle a donné quelques points négatifs du copinage, entre autres, le fait qu'il provoque des blessures intérieures, il empêche de réussir convenablement ses études et surtout les maladies et avortements clandestins qui entrainent de fois la mort précoce auprès des jeunes filles.

Lilama Jemima, élèves de la 4eme commerciale, a salué tout d'abord l'initiative de l'école pour de telle conférence si importante pour leurs formations et éducations, et ensuite la conférencière pour son exposé combien bénéfique et surtout du fait qu'elle allait droit au but. Mme Lydie Mbala, professeur de français, a, pour sa part, présenté l'objectif de ces conférences qui est celui d'aider les filles à bien se comporter devant telle ou telle situation. Elle suggère à l'école d'organiser des pareilles conférences à l'intention de garçon, car ce sont eux qui engrossent précocement les filles. Mais, aussi, du fait qu'il n'y a pas une loi qui sanctionne ces actes comme sous d'autres cieux.