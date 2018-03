Congo-Kinshasa: Affaire "Thèse doctorale". Unikin - Tasoki Manzele lave Minaku !

Après environ 45 jours de brouille entre la République Démocratique du Congo et l'Union… Plus »

En deux points, il dit n'avoir ni l'intention, ni le toupet de remettre en question la thèse doctorale de Minaku Ndjalandjoko Aubin. Puis, il délimite le champ de ses attributions au niveau du Département et se dit prêt à s'incliner devant les observations, les dispositions légales et réglementaires édictées en la matière. Ainsi donc, croit-on savoir, Tasoki Manzele, sur toute la ligne, lave Aubin Minaku et le dédouane de tout débat oiseux axé sur la valeur de sa thèse dont la Doyenne de la Faculté de Droit, destinataire principale de ses correspondances, s'était, du reste, vivement félicitée devant plusieurs témoins attitrés. Dans cette édition, découvrez, en fac-similé, cette dernière lettre de Tasoki qui, en un mot comme en mille, remet les clepsydres à l'heure.

Tasoki Manzele, Professeur de son état, avait simplement pris soin de livrer son approche sur les conditions d'octroi des diplômes de doctorat à la Faculté de Droit. Il voulait, à l'en croire, recadrer le débat qui, à un certain moment, s'était emparé du microcosme scientifique jusqu'à franchir le seuil du tolérable dans tous les milieux socioprofessionnels, à la limite de la déraison. Cette réflexion a fait, curieusement, le tour du monde. Elle datait du 2 mars dernier. Un jour seulement après, lorsqu'il a pris connaissance de la récupération séditieuse qui en a été faite, il a décidé d'y revenir, de circonscrire le cadre et de donner la vraie économie de sa pensée.

