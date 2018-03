Congo-Kinshasa: 5ème Edition du Forum des filles. Kinshasa - Dieumerci Batsino exhorte à l'implication au processus électoral

En outre, il les a invitées à faire un choix consciencieux et non celui qui va emmener le pays dans des troubles perpétuels. Il sied de signaler que cette rencontre a connu la participation des élèves et étudiantes des différentes écoles et universités de la Capitale congolaise. Parce qu'il s'agissait de la question électorale face à la jeune fille, l'on a enregistré la présence des représentants de la CENI ainsi que de la conseillère du Ministre de genre, famille et enfant, en la personne de Mme Mafula.

«De l'importance et de l'implication des filles au processus électoral ». Tel est le thème développé, samedi 3 mars 2018, à la Maison des Elections, au cours de la 5ème édition du forum des filles organisée par la société civile sous la férule de Dieumerci Batsino, Président de la Voie Citoyenne (la VOICI), en collaboration avec quelques organisations de la société civile et la CENI.

