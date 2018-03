Congo-Kinshasa: Face aux géants miniers aujourd'hui, Kabila n'a pas droit à l'erreur !

*Des patrons des entreprises minières implantées en RDC, sept au total, seront reçus aujourd'hui par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila.

Des sources crédibles citent, entre autres, Mark Bristow de Randgold-Kibali ; Kalidas Madhavpedi de CMOC-TFM ; Ivan Glasenberg de Glencore-KCC-MUMI ; Lars Eric Johanson de Ivanohe Mines ; Srinivasan de Anglo Ashanti Gold-Mongwalu ; Mark Davis de MMG ainsi Qixue Fang de Zijin Mining. Ces derniers, en effet, à travers des correspondances adressées au Chef de l'Etat, avaient sollicité une audience en vue d'avoir un échange autour du nouveau code Minier dont la promulgation aurait dû intervenir depuis la mi-février. Y faisant suite, le Président de la République a chargé le Ministre des Mines, Martin Kabwelulu, de signifier aux patrons des entreprises minières qu'il marquait son accord de principe. Et qu'il était prêt à les rencontrer. C'est donc aujourd'hui que ce face-à-face aura bel et bien lieu. Le nouveau code minier adopté par le Parlement sera, certainement, au centre des échanges entre le Chef de l'Etat et ses hôtes.

Revenus extractifs...

Ce code, selon certaines indiscrétions, inquiète sérieusement les entreprises minières opérant en République démocratique du Congo.

Les dernières déclarations faites, début février, par le Ministre des Mines ainsi que le Président de la FEC lors du Forum de Mining Indaba, en Afrique du Sud, ont jeté un coup de froid dans le chef des opérateurs miniers. En effet, Martin Kabwelulu, du haut de la Tribune de Mining Indaba, déclarait que le nouveau Code Minier devrait équilibrer le partage des revenus extractifs entre les investisseurs et le trésor public. Pour sa part, le Patron de la FEC et d'un des hauts Responsables de la Gécamines, Albert Yuma, qui se confiait à "Jeune Afrique", avait parlé de pratiques délictueuses, en accusant ses partenaires, entendez-là, les opérateurs miniers. A l'en croire, "en 2016, les sociétés internationales minières présentes au Katanga avaient réalisé 2,6 milliards de dollars de revenus, sur lesquels seulement 88 millions de dollars avaient été versés à la Gécamines". C'est qui, à son avis, est inacceptable. Allusion faite notamment, à un audit réalisé par un cabinet réputé. "Nous n'hésiterons pas, ajoutait-il, à reprendre les permis aux opérateurs si les négociations arrivaient à achopper", prévenait-il. Des pratiques délictueuses, Albert Yuma évoque, également, la surestimation des investissements, un surendettement artificiellement entretenu et une production minorée pour éviter de payer des taxes dues à l'Etat congolais.

Come-back

Selon une source proche du Parlement, le Code minier en instance de promulgation contient des avantages profitables non seulement pour le peuple congolais, la nation toute entière, mais aussi, les opérateurs miniers. Et ce, de manière gagnant-gagnant.

Les modifications et insertions introduites dans le Code Minier sont axées sur les six principaux piliers, à savoir : la gestion des titres Miniers ; la Gestion du domaine minier ; la Responsabilité sociétale et environnementale ; la transparence et la bonne gouvernance ; le Régime fiscal, douanier et de change ; et, le Rôle de l'Etat et des intervenants dans l'administration.

Le nouveau cycle du boom minier reprend sur le marché international notamment avec le Cobalt dont la demande ne cesse de croître à cause des innovations dans l'industrie automobile. Autant les investisseurs doivent en bénéficier, autant le pays producteur comme la RDC et son peuple doivent en tirer profit.

Le Code minier révisé réajuste le barème de la redevance minière avec différents taux parmi lesquels la hausse de 2 à 3,5% sur les minerais classiques comme le cuivre. Il introduit un taux de redevance de 10% sur les minerais dits «stratégiques » au cas où le Cobalt ou tout autre produit arrivait à être déclaré comme tel par le gouvernement.

Toujours dans le chapitre de la fiscalité, le nouveau code minier insert une taxe de 50% «sur les profits exceptionnels» dits «superprofits» quand ils sont supérieurs de 25% par rapport au business plan présenté au démarrage de l'exploitation.

Pratiques décriées

Le nouveau Code en gestation oblige les sociétés minières de réserver 10% de leur capital à des privés congolais et augmente la part gratuite de l'Etat de 5 à 10% à chaque renouvellement de permis d'exploitation. Pour des analystes intéressés, avec ce nouveau Code minier, fini donc l'ère de l'exploitation éhontée des gisements miniers jusqu'à l'épuisement des stocks. Il réduit, de manière conséquente et réfléchie, la durée de permis miniers de 30 à 25 ans.

A propos du processus de révision du Code Minier, il a été pensé et engagé dans un esprit participatif et d'ouverture axé sur la recherche du consensus entre les parties prenantes, c'est-à-dire, les opérateurs miniers, la société civile et le Gouvernement de la République. Et ce processus a bénéficié du soutien des partenaires au développement dont le Fonds Monétaire international, la Banque Mondiale via l'Unité d'Exécution du Projet PROMINES et le Département pour Développement International du Gouvernement Britannique ainsi que des consultants juridiques Nationaux et internationaux.

Sens de responsabilité

Il est normal, estiment des analystes, que le Garant du bon fonctionnement des institutions et Père de la Nation, à savoir, le Président Kabila, se mette à l'écoute des miniers. Et, le dialogue peut bien se poursuivre dans le cadre permanent avec le Gouvernement et la société civile. Bien plus, il est possible que des solutions palliatives soient trouvées dans le Cadre du Règlement minier à élaborer par le Ministère des Mines pour l'application du Code. Seulement, estime-t-on, le Président de la République n'a pas intérêt à remettre en cause la volonté du peuple congolais exprimée, à travers le Parlement qui a adopté le Code Minier Révisé. Joseph Kabila qui a des comptes à rendre au peuple congolais devrait ainsi s'activer à le promulguer, le plus rapidement possible. En plus du fait qu'elle constitue l'un des piliers de l'arsenal juridique des vastes réformes censées, d'après lui-même, booster la croissance économique de la RDC.

Rétropédalage ?

Le Gouvernement s'est engagé, comme tout le monde le sait, à financer les élections sur fonds propres. Pour ce faire, il doit disposer et mobiliser les moyens de sa politique. Ne pas promulguer le Code minier signifie, pour l'Etat congolais, une renonciation à des sommes importantes devant résulter des revenus miniers. Il est clair que ce Nouveau Code Minier, même s'il fait frémir et créer des sueurs froides dans les milieux de ceux qui, des années durant, ont exploité sans le moindre contrôle, les ressources naturelles de la RD. Congo, va, du moins cette fois-ci, maximiser la mobilisation des recettes publiques.

Qui ne se souvient pas qu'autrefois, ce fût Kabila, lui-même, qui, devant la Nation, avait demandé au Parlement d'enclencher la machine de la révision du Code Minier. Quel intérêt aurait-il aujourd'hui encore à reculer ou à rétropédaler ?