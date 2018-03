Congo-Kinshasa: Sculpture métallique - Les artistes frappés à cause de la crise dans le marché du cuivre !

La crise dans le secteur minier en République démocratique du Congo n'est pas seulement l'affaire des entreprises évoluant dans le secteur. Les artistes sculpteurs qui utilisent le cuivre ou l'Or comme matière première pour fabriquer leurs œuvres d'arts, sont également concernés. C'est ce qui ressort d'un entretien accordé au journal La Prospérité par Raphaël Tshilolo, un talentueux batteur de cuivre à Kinshasa.

A en croire Raphaël Tshilolo, les statuaires, toutes disciplines confondues, traversent actuellement une période de léthargie de leurs activités, à cause de la rareté de cuivre, une matière première qui entre dans la fabrication de leurs œuvres d'arts.

Cette situation a provoqué des répercussions négatives pour leurs affaires.

Ayant un atelier à Yolo où il encadrait les jeunes dans le domaine de l'art plastique et les aidaient à entrer dans la vie professionnelle, ce batteur, nonobstant cette carence de matières premières, avoue qu'il n'a rien perdu de ses capacités d'artiste. Il compte sur les autorités du pays qui relanceront tôt ou tard le secteur culturel qui est frappé de plein fouet par la crise afin de le remettre sur les rails. Et cela, grâce au concours du gouvernement et des partenaires extérieurs. Toutefois, Raphaël Tshilolo est disponible pour renouer avec la formation des jeunes, confrontés aujourd'hui au problème de sous emploi, question de se prendre chacun en charge pour devenir demain utile à la société. Ses yeux sont rivés vers le ministère des PME et artisanat qui a la charge de veiller à l'éclosion d'une classe moyenne nationale, base de tout développement.

Comme tous observateurs avertis, il regrette que le cuivre et le cobalt sont bien cotés sur le plan international mais les congolais n'en profitent pas. Contrairement à la deuxième République, les artistes ont beaucoup bénéficié des ventes de ces matières précieuses. Cependant, Raphaël Tshilolo appelle les autorités, les hommes d'affaires à mettre la main dans la pate afin de relancer ce secteur et que le pays retrouve sa place dans le concert des nations. Car, la culture d'un pays a un grand prix et contribue à son rayonnement à travers le monde.