L'Union Congolaise des femmes -UCOFEM- a organisé un colloque sur le thème " Medias et l'image de soi" en collaboration avec le département de Sciences de l'Information et de la Communication -SIC- de l'Université Pédagogique Nationale et le Centre Wallonie Bruxelles.

C'est dans la salle K2, au Rectorat de l'UPN que s'est tenu ce colloque avec la participation du recteur de ladite université et certains professeurs de l'UPN et de l'Institut Facultaire de la Science de l'Information et de la Communication -IFASIC- dans un auditoire dominé quasiment par les étudiants. Le colloque a été effectivement ouvert par l'exposé du professeur Xavier Budimbani, avec un discours centré sur l'image de soi. Ce professeur de l'Ifasic a fait comprendre à l'auditoire que l'image de soi est une image que la personne se forge à travers les autres, et cette image de soi est importante à cultiver et analyser de peur qu'on ne soit vulnérable face aux autres.

" Dans toute interaction, le soi est un élément important puisqu'il influence indubitablement les autres". C'est dans cette lancée qu'il a démontré que la presse devrait participer à construire une bonne "estime de soi" dans l'opinion car, ce n'est qu'ainsi qu'elle contribuera, véritablement, à construire une société remplie de personnes stables. Toutefois, il a aussi indiqué que les médias n'ont rien avoir proprement avec l'image de soi puisque c'est l'individu qui est au cœur de sa propre image. Ainsi, chacun doit se battre pour se faire connaitre et chaque société doit viser à améliorer son image.

Prenant la parole, le professeur Nicaise Mangoma, chef du département de SIC, a, dans un discours laconique, fait comprendre l'importance du thème qui a porté sur les médias, tout en signalant qu'actuellement, le département de Sciences de l'Information et de la Communication est dominé à nonante pourcent par les femmes. Dans le même ordre d'idées, la Directrice Générale de l'UCOFEM, Madame Anne Mayimona, a brossé en peu de mots le but primordial de ce colloque qui permet de réfléchir sur l'image de la Femme dans les médias qui, des fois, n'est pas considérée et, ainsi, n'est caricaturée que dans des rôles mineures, si pas dévastateurs pour la construction d'une bonne image de la femme dans la société.

Cette dernière a estimé, en outre, que la présence des femmes est fortement constatée dans des filières journalistiques à l'université mais que peu de femmes seulement travaillent dans des médias. «L'Union Congolaise des Femmes des Médias a constaté depuis un temps que trente trois pourcent de femmes seulement sont embauchées dans des médias et plusieurs n'occupent pas des grands postes, à l'instar de Secrétaire de rédaction et rédactrice en chef. C'est pourquoi, UCOFEM s'est déjà lancée dans la bataille pour lutter contre cet écart remarquable », a-t-elle ajouté.

Focus sur l'estime de soi

Pour renchérir son exposé, le professeur Xavier Budimbani a jugé que les médias, parfois, perturbent le bon fonctionnement de l'image de soi, et pour que quelqu'un affirme sa personnalité, il doit cultiver l'image positive de soi et c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi est une notion fondamentale qui permet aux individus de s'assumer en adulte en étant fiers de ce qu'ils sont et en se comportant en conséquence. "Lorsque les individus ne sont pas sûr d'eux-mêmes, on assistera à une société où les relations sociales seront très biaisées", a-t-il dit.

Après les différentes questions et préoccupations de l'auditoire, le professeur Xavier Budimbani a préconisé la promotion de la bonne image de soi dans les médias et même pour chacun dans sa propre vie. En ajoutant que les médias n'ont rien avoir avec l'image de soi, c'est l'individu qui est au cœur de sa propre image, chacun doit se battre pour se faire connaitre et chaque société doit viser l'amélioration de son image. Pour rappel, l'Ucofem organise tous les mois de mars les différents colloques et conférences pour parler de la femme congolaise, en général, et celle des médias, en particulier.