Le nouveau VPM de l'Intérieur et Sécurité vient de confirmer, maintenant, son entrée en danse dans la gestion de la Res publica au sein de son secteur. Henri Mova Sakanyi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a signé, jeudi 1er mars dernier, un arrêté portant suspension de l'Assemblée provinciale de Bas-Uélé pour non-respect du règlement d'ordre intérieur.

Aux Députés de cette province, le numéro Un de la territoriale leur reproche de piétiner les lois établies pour réguler le fonctionnement de l'impérieuse instance qu'est l'Assemblée provinciale et, de ce fait, d'instaurer du désordre au sein de cette dernière. Car, d'après le VPM, ces Députés auraient traité un ordre du jour non prévu par la session extraordinaire.

Cependant, ce qu'il faut souligner est que Mova Sakanyi, l'ex Secrétaire Général du PPRD, le parti présidentiel, n'est pas le premier à prendre une telle décision. Pas plus tard que l'année dernière, son prédécesseur à la Vice-primature de l'Intérieur, Ramazani Shadary, avait aussi suspendu deux Assemblées provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale du Kasaï et celle de la Lomami. Et ce, pour un motif de même nature que celui de son successeur, en l'occurrence, le désordre dans l'hémicycle.

Mais alors, cette décision semble, pour certains analystes, être inadaptée. Dans la mesure où elle achoppe le fonctionnement normal d'une province. Car, comme tout le monde le sait, des trois rôles très importants d'une législature, il y a aussi le contrôle parlementaire. Or, une province sans Assemblée veut tout simplement dire une province non contrôlée. Dans ce cas, nonobstant le fait que cet arrêté traduise une mise en garde du Gouvernement à l'endroit des Députés, il est nécessaire qu'il soit levé dans un délai raisonnable afin d'éviter des préjudices majeurs à la bonne marche de toute la province du Bas-Uélé. D'ailleurs, le VPM, lui-même, est mieux placé pour comprendre les retombées de ce genre de décision.

D'autant plus que, dès sa nomination, il a déjà été invité par les forces vives du Grand Kasaï, via l'association des Jeunes Ambassadeurs pour le Développement du Grand Kasaï, Jadegrak, à revoir la décision prise par Ramazani Shadary, portant fermeture de deux Assemblées susmentionnées. Ces jeunes avaient rapporté que leurs provinces ne tournaient plus bien.