Congo-Kinshasa: Epreuves ?

Si du choc des idées jaillit la lumière, ce n'est pas évident en politique, surtout sur la scène congolaise. Ici, à force de contractions des idées, c'est la bagarre et ensuite la scission qui ont tendance à se pointer. N'est-ce pas ainsi que toutes les histoires des unions sacrées de partis et ou plateformes politiques se soldent dès les années nonante à des jours plus proches ?

Présentement, d'aucuns se posent, à la lumière de cette réflexion, mille et une questions sur le Rassop/Limete. Où, sans détour, des saisissantes dissonances s'enregistrent. L'enjeu comme partout ailleurs reste centré sur les élections. A être précis, la question est à deux volets. Primo, faut-il participer oui ou non aux élections du 23 décembre ? Puis, deuxièmement, il y a la problématique de savoir qui sera le candidat, pour cette famille politique, à la course électorale de décembre 2018 pour rafler la mise à la magistrature suprême ?

Ces deux niveaux de perception et d'analyse font tourner les têtes et ouvrir les bouches. Démocratie rimant avec liberté de décision et d'ambition, il n'en a pas fallu trop longtemps pour que les violons soient désaccordés. Des infos glanées, l'exigence d'une Transition Sans le Président Kabila à la tête du pays et Corneille Nangaa à la CENI pose clairement problème, désormais. Et, par ailleurs, le sujet d'une candidature "unique et commune" du Rassop/Limete gêne et engendre à demi-mot un profond malaise. Depuis toujours, celle de Moïse Katumbi est portée à-bras-le-corps par le tandem AR-G7.

Mais, depuis peu, à l'Udps, le slogan "Félix Tshisekedi Président" résonne plus non seulement dans les cœurs mêmes, mais aussi, sur certaines lèvres. Par ailleurs, le premier bloc, rejetant la TSKN, serait d'avis qu'il faut prendre le Pouvoir à contrepied, en participant aux élections plutôt que de souscrire à cette exigence -supportée par l'Udps "et même la Dynamique"- qui est perçue comme une peau de banane permettant un troisième glissement en 2018 comme en 2016 et 2017. Le Rassop vit donc une épreuve vitale et même décisive durant cette spéciale période pré-électorale. Va-t-il imploser ou ces divergences de vue seront aplanies ? Wait and see !

Au-delà de tout, en RDC, la perspective d'un report de plus est réfutée catégoriquement à l'Opposition, in globo, où l'alternance est le maître mot. UNC, MLC et Front, les Rassops et autres forces politico-sociales n'ont de cesse, présentement, de "cœur" avec le CLC d'exiger l'alternance. Mais, il sied de se poser la question de savoir si ces partis/plateformes/mouvements citoyens et laïcs préparent-ils les élections ou la contestation électorale ?

Certes, le processus électoral en cours devra subir quelques éclaircissements et retouches pour un large consensus. Par-delà tout, pour les contestataires du régime en place, qui se préparent d'ailleurs sans se cacher aux scrutins, est de poser le curseur sur la lancinante préoccupation de se mettre d'accord sur des options communes et un candidat "unique" à la présidentielle. C'est là leur épreuve décisive. Sinon, le dauphin attendu des cuisses de la MP début juillet risque de doucher leurs espoirs de coiffer la magistrature suprême. Aux yeux de la démocratie, ce ne sera que l'alternance.