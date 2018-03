« La clause de l'appropriation de la paix et de la sécurité en Afrique : le Financement et la Réforme de l'Union africaine » sera le thème de l'édition 2018 du Tana Forum. La rencontre est prévue dans la ville de Bahir Dar, non loin d'Addis Abeba, les 21 et 22 avril prochains.

Un des principaux lieux de discussion africaine sur les questions de paix et de sécurité sur le continent, le Tana Forum, a décidé de discuter, cette année, sur le thème du financement et de la réforme de l'Union africaine.

Prévue les 21 et 22 avril prochain, cette septième édition de ce cadre d'échanges est, selon les organisateurs, une réponse à la Déclaration de Tripoli, qui appelle à des «solutions purement africaines» et qualifie la paix et la sécurité de «défi intellectuel» collectif à relever.

« L'application du principe de l'appropriation des solutions aux problèmes sécuritaires est confrontée à de nombreuses difficultés, en raison des déficits de capacité des acteurs locaux dans le domaine de la consolidation de la paix et du renforcement de l'État.

Initié par l'Institut d'études sur la paix et la sécurité (Ipss), Tana Forum est une plate-forme indépendante qui a reçu d'éminentes personnalités africaines, notamment le défunt Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie, Meles Zenawi, l'ancien président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, qui est par ailleurs, président en exercice du Forum.

«Le Forum est une rencontre informelle de décideurs africains, de groupes de parties prenantes à la paix et à la sécurité et de leurs nombreux partenaires, pour des échanges de vue ouverts sur les questions de sécurité et les défis auxquels le continent est confronté», lit-on dans le document de présentation.

Selon les organisateurs, dans un environnement politique mondial en évolution rapide, il existe un besoin manifeste de disposer d'institutions plus puissantes et efficaces et ayant la capacité d'assumer une forte appropriation des questions continentales particulièrement dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique.

Comme il est de coutume lors du Tana Forum, la conférence publique annuelle Meles Zenawi rendra hommage à un leader africain qui a marqué son époque et l'histoire. En 2018, le Tana Forum honorera le défunt président de l'Égypte, Gamal Abdel Nasser.