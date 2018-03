Tunisie: Prospection de nouveaux marchés

La convention signée vise à renforcer la coordination en matière de trafic maritime commercial entre les deux pays et à éviter les handicaps susceptibles de porter atteinte au développement du transport maritime. Il s'agit aussi d'assurer une meilleure coopération technique ainsi que la formation et l'échange des données en matière de transport maritime et de ports.

Application des exigences internationales

La convention signée permettra, de même, de coordonner les positions des deux pays auprès des organisations et instances internationales en rapport avec le transport maritime et les ports. La coordination et la coopération concerneront aussi le contrôle des ports et l'application des standards internationaux.

Ladite convention stipule également la constitution d'un comité technique commun se réunissant annuellement, chaque fois dans un pays, en vue de mettre en place un programme d'action à appliquer par les autorités maritimes conformément aux dispositions figurant sur la convention signée.

Ce sera une occasion pour proposer des projets communs et trouver des solutions au cas où des différends surgissent au niveau de l'application de certaines dispositions. A noter que cette nouvelle convention annule et remplace celle en date du 8 décembre 1989 approuvée par la loi 90-32 en date du 2 avril 1990.

Ce document a été actualisé, compte tenu des nouvelles exigences du transport maritime moderne et pour être au diapason des nouvelles conditions en matière de sécurité et sûreté des navires et des commodités portuaires sans négliger la protection de l'environnement contre la pollution.

Le transport maritime des marchandises occupe une place de choix dans l'économie tunisienne. Des transbordeurs sont ainsi mobilisés pour transporter les produits fabriqués en Tunisie vers des destinations diverses.

L'objectif est de renforcer les exportations par voie maritime en exploitant de nouveaux marchés qui sont demandeurs des produits tunisiens dans le cadre d'un environnement concurrentiel. Le transport maritime se distingue notamment par sa capacité de transporter de grandes quantités de produits en toute sécurité.