Madagascar: Malagasy guitar masters - « Volo hazo » classé au Transglobal world music chart

Et de deux pour Madagascar. Sur les pas du trio 3Ma de Rajery, la formation Malagasy Guitar Master est en train d'investir les classements mondiaux. A peine sorti, « Volo hazo » l'opus est classé 14è au Transglobal world music chart.

La grande aventure du Malagasy music master passe à la vitesse supérieure. Chrysantho Zama, Jean Claude Teta et Joël Rabesolo viennent de sortir récemment leur premier album baptisé « Volo Hazo ».A peine dans les bacs, l'opus connait déjà un succès. Dans le cadre d'une tournée française, la bande à Teta compte déjà six dates de show au cours de ce mois. Mais en attendant le prochain rendez-vous qui se tiendra demain au Saint Privey-Saint Mesmin près d'Orléans, Volo hazo est déjà classé dans le Transglobal world music chart et se met à la 14è place.

Considérée comme étant une « pépinière d'instrumentistes virtuoses », Madagascar brille de par ses musiciens. Les trois générations de guitaristes offrent un jeu passionné et éclectique, provoquant un scintillement qui nous rappelle à la fois une influence à la Hendrix sublimé d'une portée de guitaristes de jazz. Le tout se mélange au tsapiky de Teta, au trad -moderne de Chrysanto Zama et le style propre de Joël Rabesolo. Le tout s'entend à travers les titres comme « Be lamba », « Kabary lava », « Milomano » ou encore « Volo hazo ». Initiative de Tao Ravao, la formation des trois musiciens met en avant les cordes malgaches dans toute leur splendeur. Une formule gagnante qui ne laisse pas les professionnels, dans le marché de la musique, indifférents.

Transglobal World Music Chart. A savoir que le Transglobal World Music Chart (TWMC) a été conçu en 2015. Son but premier est de créer un réseau de critiques musicaux, qui travaillent sur une base régulière, diffusant le monde, les racines, la musique traditionnelle.

TWMC produit une liste d'albums, un tableau, chaque mois et aussi en fin d'année, sélectionnés en fonction de la qualité. Le panel est censé inclure toute production de bonne qualité enregistrée dans n'importe quel pays. Les membres du panel classent leurs albums favoris parmi les dernières sorties de musique du monde. Ce sondage produit le tableau des albums les mieux notés.

L'objectif est de diffuser les meilleures productions musicales du monde sélectionnées par des spécialistes renommés de la musique du monde entier venus du Globe. Le but du tableau est également de faciliter l'inclusion des artistes, indépendamment des barrières géographiques, en fonction du mérite et du talent plutôt que de la popularité, des grandes productions ou des ventes de disques.