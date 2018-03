Cote d'Ivoire: JIF2018 - Cocody accueille la célébration officielle, le 8 mars

A l'instar des festivités éclatées prévues sur l'ensemble du territoire ivoirien, la commune de Cocody (jardins de l'EDEN Golf Hôtel) va accueillir le 08 mars prochain, la célébration officielle de la journée internationale de la femme autour du thème « Inclusion financière et autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ».

Les équipes du Ministère en charge de la promotion de la femme conjointement avec le cabinet de la Première Dame de Côte d'Ivoire et Marraine de la JIF, Dominique Ouattara s'attèlent à finaliser les derniers réglages.

Au menu cette édition, des rencontres d'échanges, un défilé, des remises de chèques et de matériels aux femmes issues de milieu rural.

Au delà de l'aspect festif de cette célébration, l'accent a été également mis pour cette édition sur la réflexion. A cet effet, un panel a réuni le jeudi 1 mars dernier, des structures financières, des partenaires et acteurs de l'autonomisation de la femme.

Objectif : partager les expériences et offrir des recettes sur la question de l'autonomisation avec des groupements et associations de femmes.

A cette tribune, Koutouan Félicité, directrice de la promotion et de l'autonomisation de la Femme a saisi cette occasion pour partager avec l'assistance, toutes les initiatives impulsées par la Ministre Mariatou Koné dans le cadre de l'autonomisation de la femme particulièrement celle issue du milieu rural.

Ces initiatives sont entre autres, la redynamisation du fonds femme et développement doté d'un budget de 500 millions de Francs CFA, le projet AVEC (Association Villageoise d'Epargne et de Crédits) mis en œuvre par les centres sociaux et structures de base, les Institutions de Formation et d'Education Féminine (IFEF) repartis sur le territoire national qui bénéficient désormais de maisons digitales en leur sein relativement au programme d'inclusion numérique mis en place par la Ministre Mariatou KONE ainsi que plusieurs autres actions de grande envergure.

Aussi faut-il le rappeler, la grande "messe" annuelle consacrée à la femme intervient dans un contexte national marqué par un environnement favorable à la promotion de la femme. Celles-ci constituées en groupements d'intérêts économiques luttent pour leur autonomisation dans le milieu rural à travers des activités génératrices de revenus.

La célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) faut-il le savoir a été instituée par les Nations Unies en 1977 offre chaque année aux Etats l'occasion de faire le suivi des avancées en matière des droits des femmes pour leur pleine participation à la vie de l'humanité.

Dans cette dynamique mondiale, le thème retenu est : « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ».