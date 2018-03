Sénégal: Amara Traoré - « Le Sénégal a intérêt à élever son niveau de jeu... »

interview

Sélectionneur de l'équipe nationale de 2009 à 2012, Amara Traoré, trouve très jouable la poule du Sénégal pour la Coupe du monde 2018. Pour le technicien, les Lions ont une place à prendre.

Mais, précise l'ancien sélectionneur des « Lions », l'équipe doit élever son niveau de jeu pour espérer faire la différence dans cette compétition planétaire qui, à son avis, doit aussi servir à mieux préparer la CAN 2019.

Vous étiez là lors de la Coupe du monde de 2002 en tant que joueur. Quel était l'état d'esprit de l'équipe ?

L'état d'esprit de l'équipe, c'était la découverte. C'était des jeunes, une équipe qui partait à la découverte. C'était la première fois aussi que l'équipe allait à la finale d'une Can (Ndlr Contre le Cameroun en 2000). C'était une autre approche, un autre système de management.

On parlait à l'époque d'actes d'indiscipline. Après on s'est qualifié en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a fait une très bonne compétition, mais on a manqué de chance.

Ensuite, il y a eu la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud. C'était une découverte et on est allé jusqu'en quart de finale. Maintenant, il y a beaucoup d'ingrédients qui font qu'on a été éliminés en quart de finale, mais c'était une belle aventure.

Quelle était la force de cette génération de 2002 ?

La force, c'était le caractère, l'insouciance, l'inconscience, mais aussi le management interne. Il y avait de la contradiction dans cette équipe, mais aussi entre l'équipe et la fédération. Et cette contradiction était positive.

La pensée unique n'est pas bonne. Une équipe a besoin de vie, d'être secouée. Il faut que ça bouge. Quand on est parti en Coupe du monde, cette folie s'est transformée sur le terrain. On est arrivée la veille du match d'ouverture contre la France.

Le stade était rempli de journalistes et on dansait à l'échauffement. Et les journalistes se demandaient si on était conscients que nous devions jouer le match d'ouverture.

C'était cela la beauté, la folie de cette équipe. Souvent, il y a des entraîneurs étrangers qui viennent et proposent un football d'ailleurs alors que la Coupe du monde c'est l'expression des continents.

Chaque continent vient s'exprimer parce que le football est le reflet de la société. Les Brésiliens, depuis qu'ils ont commencé à copier le football européen, ont du mal à s'imposer parce que l'original n'est jamais comme la copie.

Mais quand on joue avec sa propre identité, sa folie, on fait des résultats. En 2002, Metsu avait réussi à libérer les énergies du football africain en encadrant le football sans le brimer.

On ne peut pas copier en deux ou trois ans le joueur allemand qui a commencé de 6 ans jusqu'à 22 ans. Ce n'est pas possible. Il faut toujours garder son identité. Les principes du football sont universels, mais le football africain a besoin de garder son identité, cette folie africaine.

Vous voyez en cette nouvelle génération le caractère de cette équipe de 2002 ?

Oui. Cette équipe en a. On a des joueurs de talent à l'image de Sadio Mané, de Baldé Keïta et d'Ismaïla Sarr. Ces trois joueurs sont capables d'exprimer cette folie-là sur le terrain.

Sadio Mané est capable de tout faire avec le ballon; Keïta et Sarr également. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver le bon équilibre, l'alchimie pour faire ce football qui va surprendre l'adversaire. C'est difficile, mais il faut y arriver.

Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, attendent à ce que l'équipe fasse mieux que la génération de 2002. Est-ce que ce n'est pas trop demander à Aliou Cissé et ses joueurs ?

Il faut être réaliste. Demander aux joueurs de faire mieux que la génération de 2002 qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde, c'est mettre la pression sur ces joueurs pour qu'ils soient demi-finalistes.

Il faut qu'on ose dire les choses et arrêter cette hypocrisie. C'est de l'ambition certes, mais ce qu'il faut d'abord, c'est essayer d'égaler la génération de 2002. Il ne sert à rien de mettre une pression inutile sur cette équipe.

Comment évaluez-vous les chances du Sénégal ?

On est dans une poule jouable. En 2002, le Sénégal avait hérité de la France, qui était championne en titre, de l'Uruguay et du Danemark. Personne ne croyait qu'on allait franchir le premier tour. Et pourtant, on l'a réussi.

Dans cette poule, il faut sortir la Pologne qui est une grande équipe, et tout faire pour ne pas perdre contre la Colombie et le Japon. Je crois que le Sénégal a toutes ses chances de se qualifier. Je vois la Pologne favorite, mais il y a une place à prendre.

Avec une bonne organisation, un bon accompagnement et une bonne dynamique, nous pourrons y arriver. Le Sénégal n'a rien à perdre et cette Coupe du monde doit nous servir à mieux préparer la Can 2019.

Le Sénégal a tout à gagner en termes d'expérience, de match de haut niveau pour bien préparer cette compétition. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas qu'on tue l'équipe avant qu'elle ne soit née parce que l'après Coupe du monde est très importante.

Il faut laisser les garçons aller emmagasiner le maximum d'expérience dans cette compétition et faire le meilleur résultat possible et ensuite se positionner pour la Can 2019.

Le Sénégal doit faire de cette Can un objectif. Cela ne veut pas dire manquer d'ambitions, mais la Coupe du monde doit nous servir d'occasion pour avoir des matchs de haut niveau. Cette équipe a vécu des épreuves.

D'abord, la Can 2017, puis les éliminatoires de la Coupe du monde, et la troisième épreuve, ce sera la Coupe du monde Russie 2018. Et une bonne équipe, c'est un groupe qui vit des épreuves ensemble. En 2019, il faudra se positionner et avoir des ambitions affichées.

C'est pour cette raison qu'on ne doit pas tuer l'équipe, quoiqu'il arrive pendant le mondial, parce que souvent, si on est bien, on casse tout et si on est moins bien, on casse tout. Notre objectif principal doit être la Can 2019 et nous avons tout intérêt à accompagner l'équipe à faire le meilleur résultat possible.

Beaucoup de joueurs se bousculent à la porte de l'équipe nationale depuis la qualification au mondial. Quels doivent être les critères de sélection ?

L'entraîneur maîtrise déjà ses 23 joueurs. Il connaît son groupe à un élément près. On est à trois mois de la Coupe du monde et la surprise, ce sera ce joueur qui va sortir de nulle part et réussir une très bonne fin de saison en mettant beaucoup de buts, etc.

Dans ce que l'entraîneur a, il y a ce qui revient au peuple et ce qui lui appartient. Les 20 joueurs vont appartenir au peuple. Aujourd'hui, si on fait un sondage, les Sénégalais vous diront exactement les 20 joueurs qui figureront sur la liste des joueurs qui iront au mondial.

On les connaît, mais souvent, ce qui fait débat, ce sont les deux ou trois joueurs de l'entraîneur. Quand on met quelqu'un à un poste, il faut lui donner le privilège de choisir, mais assez souvent, on veut dicter à l'entraîneur ses 23 joueurs.

L'entraîneur a des stratégies, des schémas, quelque chose dans sa tête qui n'est pas encore mûre et qui le sera lors de la préparation de la Coupe du monde. Il faut qu'on lui donne ce privilège de choisir deux à trois joueurs. Le dernier mot lui revient.

Le projet de jeu est souvent décrié...

Le Sénégal gagne; et c'est ce qui est le plus important. Mais ce qui me fait peur, c'est le nombre d'occasions que nous concédons à chaque rencontre. Quand on regarde le match contre l'Afrique du Sud, à l'aller comme au retour, nous avons raté beaucoup d'occasions.

Contre des attaquants comme Falcao ou Lewandowski, ça ne pardonnera pas. Une grande équipe, c'est un groupe qui concède peu d'occasions et qui sait être plus réaliste. Aujourd'hui, il faut que cette équipe arrive à bien défendre pour mieux attaquer.

C'est de la théorie certes mais c'est dans l'animation de l'entraînement qu'il faut préparer tout ça, prévoir ce concept. Les grands entraîneurs, ce sont les techniciens qui savent bien défendre pour mieux attaquer.

Le choix des adversaires pour la préparation du mondial fait débat. Est-ce que le Sénégal a ciblé de bons sparring-partners ?

Quand le Sénégal s'est qualifié pour le mondial de 2002, on avait joué contre le Japon, l'Arabie Saoudite, l'Équateur. Le reste, c'étaient des matchs contre des clubs. L'Arabie saoudite nous avait battus 3-2, on a ensuite joué le Japon en mars.

La Coupe du monde, ça fait rêver un pays. Je crois que le meilleur adversaire pour le Sénégal qui correspond au profil de la Colombie, c'était le Brésil ou l'Argentine. Pour l'Europe, l'Allemagne était le meilleur adversaire correspondant au style polonais, et la Corée du Sud pour le profil du Japon.

Mais quand on n'a pas tout ça, il faut trouver des équilibres et la Fédération sénégalaise de football l'a réussi. Il faut se concentrer sur ce qu'on a trouvé, à savoir l'Ouzbékistan, la Bosnie, le Luxembourg et la Croatie. Les gens ont alerté sur les matchs amicaux et ont tout dit.

Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour réussir une bonne Coupe du monde ?

Pour faire une bonne Coupe du monde, il faut évaluer le parcours de l'équipe aussi bien en Coupe d'Afrique que pendant les éliminatoires du mondial pour pouvoir se projeter sur cette compétition planétaire qui est d'un tout autre niveau.

Et si l'équipe n'élève pas son niveau de jeu, elle n'aura aucune chance. Si on garde le niveau de jeu qu'on a eu pendant la phase des éliminatoires, on n'ira pas très loin.

C'est ça le football. Il faut se préparer par rapport aux matchs passés et ceux à venir, mais aussi faire une bonne synthèse. Il est aussi important de regarder le Japon, la Colombie et la Pologne, décortiquer leur jeu, essayer de synthétiser, corriger les imperfections.