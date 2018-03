Cote d'Ivoire: « Pédalons Pour la Paix ! » - pour Commémorer le Deuxième Anniversaire de l'Attentat Terroriste de Grand-Bassam

Elle sera suivie des discours du Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Sidi Tiémoko Touré, du Maire de Grand-Bassam, M. Georges Philippe Ezaley et du Chargé d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis, Mme Katherine Brucker.

Cette course à vélo partira de Port-Bouët (Station Total en face de la Bâche Bleue) et se terminera à l'hôtel Etoile du Sud à Grand-Bassam.

L'Ambassade des Etats-Unis organise, en collaboration avec le Ministère chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, une course à vélo dénommée « Pédalons Pour la Paix ! » le dimanche 11 mars 2018.

