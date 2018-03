Cote d'Ivoire: Transport lagunaire - Les gares de la CITRANS ouvrent en avril

En attendant, la Citrans met les bouchées doubles pour achever la construction de sa gare du Plateau, qu'elle veut ultra moderne et « lieu de vie », avec une vingtaine de boutiques et diverses commodités prévues pour joindre l'utile (le transport) à l'agréable (faire ses courses en attendant le bateau bus).

Face aux difficultés de navigation liées à la présence d'objets solides dans les fonds lagunaires qui entravent le bon fonctionnement des hélices, la société a acquis des navires permettant de tester toute la lagune, et travaille « étroitement avec les autorités compétentes » pour dénicher ces obstacles et tous autres détritus pouvant entraver la bonne navigation.

Nous avons opté pour des bateaux pouvant transporter 200 personnes et plus par voyage, ce qui permet de transporter le maximum de personnes par jour ».

L'engouement des populations pour le transport lagunaire, avec de longues files d'attente aux heures de pointe, indique bien que la demande est supérieure à l'offre, et qu'il nous faut redoubler d'ardeur pour développer davantage le transport par voie lagunaire des passagers, qui permet de réduire les distances et les temps de parcours en évitant les embouteillages des voies terrestres, le tout dans des conditions optimales de confort et de sécurité ».

« Ces premiers mois nous ont confortés dans notre stratégie de départ et dans nos études qui montraient clairement l'importance de la demande en transport à Abidjan, où entre 700 000 et 1 million de personnes doivent se déplacer chaque jour, a relevé d'entrée de jeu, M. Bakayoko.

