Sénégal: 4e avis trimestriel - La commission de protection des données personnelles fait le bilan

6 (six), c'est le nombre total de plaintes reçues par la Commission de protection des données personnelles (CDP) au cours du quatrième trimestre de l'année 2017. Des plaintes pour des motifs différents mais, toutes, portant atteinte à la protection des données personnelles des Sénégalais.

Selon le quatrième et dernier avis trimestriel 2017 (couvent les mois d'octobre, novembre et décembre), les motifs sont lies aux «publications, de photos compromettantes et de cyber chantage sur Facebook, aux articles de presse, commentaires diffamatoires et à la divulgation frauduleuse de vodéos compromettantes sur des sites internet».

Néanmoins suite à des lettres de demande de suppression envoyée par la CDP aux mis en cause, informe le document, les photos, vidéos compromettantes et articles de presse diffamatoires ont été supprimées conformément à l'article 69 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la Protection des données à caractère personne.

Pour ce qui est des mesures de sécurité à prendre, la Commission de protection des données personnelles (CDP), à l'image du G29, recommande aux parties prenantes (fabricants, développeurs d'application, destinataires des données... ) de «réaliser une analyse d'impacts et de risqué quant à chaque objet connecté; respecter les principes du Privacy By Design (prendre en compte les aspects liés à la protection des données personnelles lors de la phase de conception de l'objet connecté) et Privacy By Default (garantir par défaut le plus haut niveau possible de protection des données) ; faciliter le recueil et le retrait du consentement des utilisateurs, éviter la géolocalisation permanente des utilisateurs ; respecter l'obligation d'information des personnes; Garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authentification et le contrôle d'accès aux données»