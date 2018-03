Madagascar: Synad - Conférence-débat sur les défis des administrateurs civils!

A Madagascar, devant la multiplication des actes de violence quotidienne, d'enlèvements et autres formes… Plus »

La conférence-débat sera animée par Tiana Razafimahefa, ancien secrétaire général du gouvernement, et par Laza Andrianirina, directeur de l'Emploi. Elle se focalisera sur le thème « Administrateurs civils amin'ny vanim-potoana ankehitriny : soatoavina sy fanamby ». La présence des élèves administrateurs civils, de ceux qui sont en activité et même ceux qui sont à la retraite est vivement souhaitée, d'autant plus que d'après les explications fournies, le but étant de « porter des réflexions sur le corps en particulier et sur l'administration en général ».

A la tête desdits acteurs figurent les administrateurs civils qui ont un rôle majeur à jouer dans l'atteinte de cette finalité. Dans cette optique, le bureau national - fraîchement élu - du Synad (Syndicat National des Administrateurs Civils) entend changer la donne et pour ce faire, plusieurs conférences-débats périodiques sont en gestation. La plus proche est celle qui aura lieu demain 7 mars à 16 heures au petit Amphithéâtre de l'ENAM Androhibe.

