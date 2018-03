Madagascar: France / CUA - Ouverture du « Paris Région Expertise »

A Madagascar, devant la multiplication des actes de violence quotidienne, d'enlèvements et autres formes… Plus »

« Paris Region Expertise Madagascar » est l'agence de représentation de la Région Ile-de-France à Madagascar. Il propose à la CUA une offre de conseils, une mise à disposition de l'expertise francilienne et un accompagnement dans la mise en œuvre des programmes d'appui. « Paris Region Expertise Madagascar » soutient parallèlement les opérateurs franciliens dans leur accès au marché local, en facilitant leurs démarches de prospection et en les introduisant auprès des interlocuteurs pertinents. La Région Ile-de-France apporte également son soutien aux organisations non gouvernementales franciliennes qui mènent des projets de développement à Madagascar.

La coopération entre la Région Ile-de-France et la Commune Urbaine d'Antananarivo se renforce. Hier à l'ambassade de France à Ambatomena, les deux parties ont procédé à l'ouverture du « Paris Region Expertise Madagascar » La cérémonie a vu la présence du maire d'Antananarivo Lalao Ravalomanana, de l'ambassadeur de France à Madagascar Véronique Vouland et du premier vice-président de la Région Ile-de-France Jérôme Chartier.

