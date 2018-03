Madagascar: Limogeage du PGCS - Recours devant le Conseil d'Etat contre le décret présidentiel

A Madagascar, devant la multiplication des actes de violence quotidienne, d'enlèvements et autres formes… Plus »

D'autant plus que pour le moment, le CSM n'a encore lancé aucun appel à candidature, conformément à la procédure légale. De son côté, le Conseil d'Etat devrait statuer sur cette double requête dans les trois jours à venir. Maître Rakotoarisoa Ferdinand et Maître Iariravaka Ramanandraibe restent optimistes par rapport à leur recours, faisant référence notamment au cas d'Andrianjanahary Philippe, ancien Commissaire général de la loi au niveau du Conseil d'Etat, qui a obtenu gain de cause après avoir déposé un recours auprès du Conseil d'Etat pour réclamer l'annulation et le sursis à exécution de l'abrogation de sa nomination. Histoire à suivre.

Appel à candidature. Selon ses avocats, l'article 3 de la loi organique n° 2004-036 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois cours la composant, ainsi que l'article 11 de la Constitution, ont été bafoués dans cette affaire. « Le limogeage du Procureur général de la Cour Suprême ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du président de la République », soutiennent-ils tout en précisant que « ce n'est ni un poste politique ni un haut emploi de l'Etat ».

Les deux avocats, à savoir Maître Rakotoarisoa Ferdinand et Maître Iariravaka Ramanandraibe, dénoncent carrément « une violation flagrante du principe de la règle du parallélisme des formes ». Selon eux, « le fait d'avoir pris cette décision sans avoir consulté au préalable le Conseil Supérieur de la Magistrature est illégal ». L'article 16 de la loi n° 2007-039 du 14 janvier 2008, relative au CSM stipule que « le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature ». Ce qui n'a pas été respecté pour le cas de Ranary Robertson Rakotonavalona.

