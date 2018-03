Dans le cadre du processus de modernisation du système judiciaire, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a procédé à l'installation du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye hier, lundi 05 mars.

La cérémonie s'est déroulée dans la salle d'audience du nouveau Palais de Justice de Pikine-Guédiawaye, en présences des autorités judicaires, des autorités locales et administratives. Selon le ministre de la justice, l'installation du TGI répond à une demande de populations qui veulent être proche de la justice.

«Le président Macky Sall, dans sa volonté d'instaurer une gouvernance judiciaire meilleure par un accès facile à la justice, nourrit des orientations fondamentales en matière de politique publiques dans le domaines de la justice», a indiqué le ministre.

Pour Ismaïla Madior Fall, ce TGI est appelé à couvrir une grande zone qui polarise un fort potentiel de contentieux.

«L'installation du TGI de Pikine-Guédiawaye facilitera aux populations de ces départements la délivrance d'importants actes: extrait de casier judiciaire, jugements en matière d'état-civil (naissance, mariage, décès, hérédité, etc.), récépissé de création d'entreprises et de GIE), certificat d'administration légale (tutelle, curatelle) et l'inscription de sûreté» a soutenu Ismaela Madior Fall.

Ce TGI été installé au sein de l'actuel Tribunal d'Instance (départemental) de Pikine-Gédiawaye. D'ailleurs, Pikine aura une deuxième juridiction du genre prochainement.

Il sera érigé dans le camp militaire de Thiaroye. «Il y a une nouvelle carte judiciaire qui prévoit au niveau de départements un Tribunal de Grande Instance et au niveau de chaque région un nombre de Tribunaux de Grande Instance en fonction du volume du contentieux.

Pikine va abriter un autre Tribunal de Grande Instance compte tenu du volume de contentieux dans ce département. Le second TGI sera construit dans le camp de Thiaroye. L'installation du TGI est d'un apport salutaire sur le plan pénal.

Car, l'aménagement de chambres criminelles au sein du TGI va, dans un délai raisonnable - pour ne pas dire dans un court délai - mettre un terme aux longues détentions consécutives à l'engorgement des dossiers criminels au niveau du TGI de Dakar», a martelé le Garde des Sceau.

Et d'ajouter que cela constitue une solution structurelle pour changer durablement le visage des prisons comme lui a recommandé le chef de l'Etat. Le ministre est revenu sur les conditions de travail du personnel de la justice qui sera allégé avec cette réforme.

«Le fonctionnement de cette juridiction va entraîner une meilleure distribution du ratio nombre de dossiers par juge. De même, le parquet et les cabinets d'instruction seront allégés et les formations de jugement pourront désormais monter aux audiences avec un nombre plus raisonnable de dossiers inscrits au rôle.»