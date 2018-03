Le mauvais temps oblige. Et les autorités, de leur côté, ne veulent prendre aucun risque. Raison… Plus »

Ce qui complique quelque peu la tâche des Majungais bien habitués à un environnement plus clément. N'empêche, les protégés de Menakely Ruphin sont fin prêts pour cette échéance avec notamment une ligne offensive plus fournie avec Rado, l'auteur du but contre les Léopards kenyans au tour précédent, mais aussi Jean Yves, sans oublier Dax qui est bien capable de faire basculer le cours du jeu à lui tout seul pour peu qu'il se sent en confiance.

Le match aura lieu ce mercredi après-midi au Stade New George V à Curepipe sans doute à guichets fermés car on sait combien les Mauriciens adorent ce club de l'Association Sportive Port Louis 2000.

