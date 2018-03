Madagascar: CFM - Pour des élections apaisées et inclusives

A Madagascar, devant la multiplication des actes de violence quotidienne, d'enlèvements et autres formes… Plus »

Il s'agit notamment du président en exercice Hery Rajaonarimampianina, des anciens présidents Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana ainsi que du président de la Transition Andry Rajoelina. Des candidats à la dernière élection présidentielle ont été également consultés, à savoir Hajo Andrianainarivelo et Edgard Razafindravahy. Selon le CFM, ces consultations ont été menées dans le but d'aboutir à une vision commune pour la concrétisation des élections apaisées et inclusives.

L'ouverture de la première session ordinaire du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) s'est tenue, hier, en son siège à Ampefiloha. Cette session va durer 30 jours. Parmi les thèmes abordés, lors de cette session, figurent notamment l'élaboration de la politique nationale portant sur la réconciliation nationale et la descente dans les communautés de base pour savoir leur desiderata sur ce domaine. 2018 étant l'année des élections, le CFM aura ainsi pour rôle de mettre en place, un climat apaisé, que ce soit avant, pendant ou après les élections. Faut-il rappeler que cet organe a déjà consulté les avis de diverses personnalités et de la communauté internationale sur ladite question.µ

