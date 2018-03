Madagascar: Volley-Ball - Les Gendarmes cartonnent aux Seychelles

A Madagascar, devant la multiplication des actes de violence quotidienne, d'enlèvements et autres formes… Plus »

Ils ont fait un score de 3 sets à 0 face à Mtsangadoua de Mayotte, mais face aux Mauriciens de Fauxon Flacq Camp Ithier, ce ne fut pas chose facile. Il fallait aller chercher la victoire très loin, jusque au tie-break avec un score de 25/22 - 25/22 - 21/25 - 22/25 - 15/11. « Ce fut un match très dur mais nous avons l'avantage de la force physique et de l'expérience », a dit le coach Razafinjatovo Honoré. « On a eu un peu de mal aux réceptions lors des 3è et 4 e sets. On n'a pas pu imposer un jeu rapide. Heureusement qu'on a toujours mené au score lors du tie-break 4/2 - 6/5 - 8/6 - 9/6 - 11/9 -15/11. Sinon, il y eut des fautes directes, un peu trop à mon goût. Et la taille de Jason qui culmine à 2m05, a vraiment cassé des attaques ! »

