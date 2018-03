Madagascar: Fondation Telma - Réhabilitation de l'EPP d'Ampasikely

Située dans le district d'Amparafaravola à 66 kilomètres d'Ambatondrazaka, Ampasikely est une commune rurale émergente de 9 000 habitants. Son école primaire publique (EPP) vient d'être réhabilitée par l'association Vonjy Avana et la Fondation Telma ; si elle n'a pas connu la moindre réfection depuis 65 ans.

2 salles de classe et un nouveau bâtiment ont été inaugurés le 2 mars dernier, en présence du Ministre Paul Rabary, du maire d'Ampasikely, du Dr Jean Louis Robinson et de Mme Isabelle Salabert, Directeur exécutif de la Fondation Telma. Entreprises dans le cadre de la continuité du projet « Sekoly telma » initié en 2015, ces constructions vont permettre aux 1000 élèves d'Ampasikely d'achever leurs études secondaires dans de meilleures conditions.

En outre, des kits et des manuels scolaires ont été offerts aux enfants, ceci pour alléger les charges parentales, étant donné la précarité de leur situation financière. Et enfin, « last but not least », Ampasikely est maintenant approvisionnée en eau potable.

Le maire de la commune, Dr Jean Louis Robinson a exprimé sa gratitude en disant : « Nous tenons à adresser ici nos sincères remerciements à la Fondation Telma et à souhaiter la continuation de notre franche et étroite collaboration dans de nouvelles perspectives pour la construction d' autres salles de classes et la réhabilitation des anciennes salles de classes jouxtant le bâtiment principal de l'EPP. »