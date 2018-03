Madagascar: Projets entrepreneuriaux des étudiants - Concrétisation effective par l'INSCAE et ses partenaires

« Faire émerger les grands entrepreneurs du milieu estudiantin et faire de Madagascar un pays entreprenant et développé ». C'est l'objectif du concours de projets entrepreneuriaux, initié en 2016 par les étudiants membres de l'association INSCAE Junior Entreprise.

Par l'organisation d'un tel concours, l'Institut souhaite contribuer à la concrétisation du rêve de nombreux de ses étudiants : « Créer des modèles économiques innovants pour participer à la croissance économique du pays ». En effet, l'innovation est une des valeurs primées par l'INSCAE. Ainsi, le 28 février 2018, les lauréats du concours « 3i » ou INSCAE Innovation Idea de la deuxième édition, ont été proclamés à l'amphithéâtre de l'INSCAE. « Le concours s'est déroulé en 3 étapes. Une première phase de sélection selon les critères d'innovation, de valeur ajoutée, de contribution au développement national, de faisabilité et du niveau de l'apport des promoteurs a été réalisée.

A cette phase, les enseignants ont beaucoup aidé pour identifier les projets qui répondent aux critères prédéfinis. Ensuite, une phase d'incubation visant à mieux structurer les projets et qui comprend des séances de formation et de coaching. Et enfin une étape de présentation finale devant les membres du jury composés d'enseignants, de professionnels ainsi que des partenaires techniques et financiers », ont expliqué les organisateurs du concours.

Accompagnements. Le premier prix de la deuxième édition du concours INSCAE Innovation Idea a finalement été décerné à l'équipe SOAMADERA dont le projet consiste à mettre en place une unité semi-industrielle de transformation de produits agricoles en éthanol. Sous réserves de leurs propres critères d'investissement, les partenaires financiers se sont engagés à accompagner davantage les promoteurs dans la réalisation de leurs projets. La cérémonie de proclamation des résultats du concours de meilleurs projets de cette deuxième campagne INSCAE Innovation Idea, a également vu la présence d'autres fonds d'investissement avec qui , l'INSCAE et les promoteurs espèrent nouer de nouvelle relation.

« L'INSCAE et ses partenaires, en capitalisant les acquis des deux premières éditions, projettent de perpétuer cette initiative. Sur le long terme, l'objectif est de mettre en place une pépinière d'entreprises en sein de l'INSCAE et promouvoir davantage l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Pour preuve, l'organisation de la troisième édition, avec plus d'efforts en communication et en opérationnalisation des projets, est déjà engagée », ont affirmé les responsables auprès de l'institut.