Sénégal: Soirée de gala de Proxim - La culture pour impulser le développement de la Médina

L'association Proxim Médina qui œuvre pour le développement a organisé, samedi, une soirée de gala animée par Youssou Ndour. Objectif : collecter des fonds destinés au développement de ce quartier de Dakar.

Samedi dernier, Youssou Ndour et les jeunes artistes de la Médina se sont produits en soirée de gala pour le compte de l'association Proxim Médina. Cette structure est une association membre de Proxim Jeune.

Les artistes ont revisité leur riche répertoire au service du développement de la Médina dans le cadre de cette soirée de gala dont l'objectif général est de collecter des fonds pour soutenir le financement des projets au bénéficie des jeunes et des femmes du quartier.

Ces fonds seront ainsi dédiés, en priorité, aux actions économiques et sociales, notamment au lancement des projets sur l'horizon 2020.

Ibrahima Diagne, membre de l'association Proxim Médina, a expliqué qu'avec cet argent l'ambition est, entre autres, d'améliorer l'offre des services sociaux de base de la Médina au profit des couches sociales sensibles, notamment les femmes et les jeunes et de leur faciliter l'accès aux opportunités d'emplois et de revenus grâce à des mécanismes de financement simples, innovants et adaptés.

« Proxim Médina est une association communautaire qui aide les femmes et les jeunes dans la formation et dans l'auto-emploi avec les activités génératrices de revenus.

Le choix de Youssou Ndour n'est pas gratuit, car il est de la Médina et soutient beaucoup les actions de l'association. Il a beaucoup contribué à la réussite de cette structure et pour le développement de la Médina.

Nous avons pris les jeunes artistes de la Médina, en particulier Pape Birahim, Moussa Traoré et tant d'autres », a souligné Ibrahima Diagne, membre du comité d'organisation.

Pour le bilan, Ibrahima Diagne a affirmé que Proxim Médina a réalisé à la base plus de 200 Ager (activités génératrices de revenus) dans le quartier en finançant des femmes par groupe de 50, avec des remboursements très linéaires et à moitié ; ce qui leurs permet de développer leurs activités.

Selon les organisateurs qui ont salué la mobilisation des fils de la commune, il faut inverser la tendance, car « en dépit de son riche héritage historique et culturel, de son poids démographique, la Médina offre toujours l'image d'un quartier en proie à de nombreuses difficultés ».

Ce quartier a accumulé, au fur des années, des déficits sur les plans socio-économique, environnemental, avec une forte pauvreté et un chômage des jeunes.

Des responsables et autorités de la Médina ont contribué à la réussite de cet événement. Le directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Bâ, par ailleurs président du Conseil d'administration de Proxim Médina, et le secrétaire général du gouvernement, Seydou Guèye, ont participé à la soirée ainsi que d'autres cadres.