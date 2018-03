Sénégal: Respect des accords - Les enseignants toujours en grève

Cet enchainement des débrayages et grèves ont fini par installer une psychose chez les élèves et parents sur le bon déroulement des enseignements. Au regard des plans d'actions, les inquiétudes ne sont pas encore dissipées. Le quantum horaire en souffre.

L'inter-cadre embraie la semaine suivante en appelant aux enseignants d'observer un débrayage le jeudi 15 février et une grève totale les 16 et 17 mars, avec une marche nationale à Louga pour boucler le plan d'actions.

Pour leur nouveau plan d'actions, l'inter-cadre va observer un débrayage aujourd'hui, mardi 6 mars, à 9 heures, suivi d'une assemblée générale. Une grève totale les jours suivants, notamment les 7 et 8 mars dans les écoles et établissements.

En plus du maintien du boycott des compositions, de toutes les évaluations, des cellules d'animation pédagogique, les syndicats les plus représentatifs mettent le turbo.

Les syndicats les plus représentatifs (G6) commencent d'abord par un débrayage ce mardi 6 mars à partir de 9 heures suivi d'une assemblée générale. Ensuite, ils appellent leurs militants à une grève totale les 7 et 8 mars 2018. Le jour suivant, vendredi 9 mars, ils ont décidé d'observer une présence négative.

Les syndicats les plus représentatifs (G6), notamment le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (Cusems), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), l'Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden) et le Syndicat National des Enseignants en Langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc) ont encore annoncé un nouveau plan d'actions cette semaine.

