Ile Maurice: Manifestation - «Zanfan Roche-Bois pankor form parti dan fami lindépandans»

«Fer dé sémenn dépi ki CHCL ti donn nou lasirans ki si nou aret nou manifestasion dernié fwa, pou éna enn réunion avek réprésantan minister travay, biro prémié minis ek CHCL. 15 zour inn pasé é sak fwa zot pé dir Prime Minister's Office (PMO) pa pé donn feu vert», confie Elizer François. Ce dernier est d'avis que les habitants de Roche-Bois ne peuvent plus faire face à cette situation à la veille des 50 ans de l'Indépendance. «Sa manif-la fer parti enn séri manifestasion ki pou éna ziska lé 12 mars. Sa zour-la nou pou éna enn prosésion culturelle ancestrale avec bann lasenn si bizin otour nou likou ek nou lipié.» Et d'ajouter que «nou anvi lapé. Kouma bann zanfan Roche-Bois kapav sélébré 50 ans lindépandans kan pé pran dimoun ayer é zot zot pa pé gagn travay ?» se questionne le porte-parole du groupe.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.