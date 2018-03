Ile Maurice: Nando Bodha - «Il y a un retard dans le transport public»

Il n'y est pas allé de main morte. Le ministre des Infrastructures publiques et du transport est d'avis que le développement du pays va beaucoup plus vite que celui du transport à Maurice. Nando Bodha participait à un atelier avec les opérateurs d'autobus individuels, à Bagatelle, ce mardi 6 mars. «Moris inn sanzé. Énn rétar dan transport piblik», a-t-il fait ressortir.

Le ministre a également indiqué que ce n'est pas normal qu'une personne passe des heures à effectuer un trajet en autobus. Raison pour laquelle, Nando Bodha pense venir de l'avant avec une solution sur le long terme. «Sé enn challenge ki Moris pou bisin fer fas. Ek métro tou pou 'on the minute'.», a-t-il fait ressortir. Et d'ajouter que «aster si monn pran métro é pou mo al lakaz mo bizin atan enn navet 20 minit, li pa vo lapenn. Pou bizin fer nou system intégré».

En ce qui concerne le subside de Rs 2 millions que touchent les opérateurs d'autobus individuels, Nando Bodha a affirmé que rien ne changera. Toutefois, il a lancé un appel à ceux-ci pour qu'ils réfléchissent sur un «legal framework». «Zot bizin fer business pou zot kapav sanz bus sak sink an. Singapore Corporation Enterprise pou ankadré zot.»

Dans la foulée, Nando Bodha a évoqué la mise sur pied d'un «cashless system». Il a, toutefois, tenu à rassurer les receveurs d'autobus que ce système n'affectera pas leur travail. «Sa system-la pou ankouraz plis dimounn voyazé. Bann sindika per ki bann kontroler perdi zot travay. Mé non, zot pou lamem. Ena problem sékirité. Kouma enn sofer pou pran 50 dimounn, pou roulé ek pou get kart tou limem», a déclaré le ministre.

Autre sujet abordé: le lancement de la première moto-école qui s'est fait hier à la RHT House, Rose-Hil. Nando Bodha a annoncé une prochaine formation technique qui ciblera, cette fois-ci, les poids lourds.