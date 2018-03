Sénégal: Journée mondiale - L'Etat pour un véritable système de protection civile dans les localités

« Or en 2016, le nombre de décès était arrêté à 651, le nombre de blessés à 31352 pour 15772 sorties. D'ailleurs, sur les dix dernières années, 106034 interventions ont été effectuées par la Bnsp qui, à l'arrivée, a enregistré 184842 blessés et 5024 décès, soit en moyenne près de 2 décès par jour depuis 2008 », a révélé le ministre.

Ces chiffres sont expressifs et révélateurs de la responsabilité partagée de cette situation qui doit être diagnostiquée et solutionnée suivant une grille de lecture objective.

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp) a effectué 36386 sorties, essentiellement pour cause d'accidents de la route, d'incendie, de noyade, d'effondrement de bâtiment et d'accidents dus à la foudre.

Aly Ngouille Ndiaye a souligné que face à la complexité de la mission, ce processus se poursuivra eu égard à la volonté du chef de l'Etat Macky Sall de « prévenir et de réduire les risques majeurs de catastrophe et d'améliorer la gestion des catastrophes naturelles ».

Au fil des ans, ce dispositif stratégique et opérationnel a connu une évolution avec la création de nouvelles structures concourant à la mise en œuvre de la politique de l'Etat de protection des personnes, des biens et de l'environnement », a expliqué le ministre de l'Intérieur.

« Pour ce qui le concerne, notre pays a, dès son accession à l'indépendance, démarré la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel de défense, de protection et de sécurité civiles.

A l'en croire, en se basant sur cet objectif à atteindre d'ici 2030, l'Oipc a souhaité poser un débat de fond, ouvert et interactif et dont la finalité est d'inciter à la création d'un véritable système de protection civile dans chaque zone géographique.

Selon lui, elles rendent davantage pertinent le thème « La Protection civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes ».

Le rapport, intitulé « Indestructible : Renforcer la résilience des plus pauvres face aux catastrophes naturelles », a révélé que les catastrophes naturelles ont entraîné les conséquences suivantes : 22773 personnes décédées, 98,6 millions de gens affectés et 46.000 milliards de FCfa en pertes économiques.

Durant ces dernières décennies, des fléaux comme les inondations, les tremblements de terre, les sécheresses, l'avancée de la mer et son corollaire que constitue l'érosion côtière, ont engendré d'importantes pertes humaines et des dégradations de l'environnement.

La journée mondiale de la protection civile, dont le thème de cette année est «La Protection civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes», a été célébrée à Guédiawaye sous la présidence effective du ministre de l'Intérieur.

