Le ministre du Commerce a rendu publics, le dernier week-end, six arrêtés portant interdiction d'importation, pour une période de six mois, d'un certain nombre de produits jugés négativement concurrentiels à la production nationale. C'est le cas des bières boissons gazeuses sur l'ensemble du territoire national, des ciments gris, clinckers, sucres bruns, barres de fer pour la partie Ouest de la République mais aussi des sacs, sachets, emballages, bouteilles d'eau, boissons non alcoolisées et films en plastique, etc.

Le souci du gouvernement congolais de protéger l'industrie locale de la concurrence déloyale étrangère est largement partagé au sein de l'opinion nationale. En effet, l'un des préalables à la création des richesses nationales consiste à booster les investissements nationaux comme étrangers focalisés sur la mise en valeur des matières internes. Avec un marché national représentant plus de 80 millions de consommateurs, le slogan « consommons congolais » devrait trouver sans traduction dans les achats prioritaires, par les citoyens congolais, de ce qui sort des industries lourdes et légères locales.

Ce qui tourmente de nombreux esprits dans l'affaire, c'est politique des « essais et erreurs » en vigueur dans le secteur l'import. Chaque fois qu'on interdit l'importation d'un produit (sucre, ciment, bière, boisson gazeuse, barre de fer, tôle, d'eau, poulet, sachets en plastique), il y a toujours des qui sèment le bordel.

Que se passe-t-il ? Les initiés le savent très bien. Sous couvert dérogations, une large brèche est ouverte à une sorte de économique, constituée de réseaux d'importateurs qui rapidement des stocks inépuisables des produits « interdits », des documents d'entrée antidatés, de sorte qu'à l'échéance de 6 mois,

l'autorité ayant décidé de faire le ménage pour promouvoir production locale se trouve dans une situation fort embarrassante :

soit reconduire son moratoire, soit s'exposer à une « mort politique » certaine.

S'agissant précisément des dérogations, on va assister à la d'un nombre illimité d'associations sans but lucratif d'établissements d'utilité publique chargés de couvrir importations hors-délai des produits interdits.

Rémy Musungayi, pour ne pas le citer, alors ministre de l'Industrie, n'avait pas survécu, en 2014, à sa mesure portant d'importation et de fabrication des sachets, emballages et en plastique. S'il n'avait pas été remanié, le pays serait déjà avancé dans la lutte contre les produits non biodégradables.

Avant comme après Jean-Lucien Busa, la RDC a déjà connu son lot paquets d'arrêtés réglementant l'importation et la de certains produits des secteurs de l'alimentation, de construction, de la santé, du transport, etc. On rappelle, à propos, que la mesure du gouvernement Matata interdisant l' des véhicules d'occasion vieux de plus de 10 ans a été revue corrigée, dans le sens de la prolongation de l'âge d'usure de ce de véhicules à 20 ans.

Frontières poreuses... « services multiples »

La bataille que le ministre ayant le Commerce dans ses risque de ne pas gagner, c'est celle des contrôles des « portes »

d'entrée de la République. La RDC compte tellement de poreuses que les produits et biens importés entrent de partout, ou sans la complicité de la multitude de « services » qui y opèrent. Yema et Lufu (Kongo Central), au beach de Kinshasa, à l' international de Ndjili, Kasumbalesa, Lubumbashi (aéroport), (Sud-Ubangi), Aba (Ituri), Kasindi (Nord-Kivu), Goma, Bukavu, Uvira,

Kalemie, Moba, Pweto, Kisangani (aéroport), les bords des lacs Kivu Edouard... les contrôles des marchandises se déroulent de la manière l'on sait, à savoir au rythme des « parapluies » protecteurs certains opérateurs économiques et particuliers affairistes.

Le désordre est organisé de manière que la fraude bat son plein. conséquence, le marché congolais va continuer à être inondé, à de mars jusqu'en septembre 2018, de tout ce qui est d'importation, à savoir ciment gris, sucres bruns, sachets plastiques,

barres de fer, bières, boissons gazeuses, drogues, alcools de plus 45° en volume, etc.

Dans six mois, le constat sera amer : rien n'aura changé. Quant ministre Jean-Lucien Busa, dont chacun salue la détermination à et promouvoir la production nationale, rien ne garantit qu'il toujours à son poste en septembre 2018. Et même s'il y reste,

aura-t-il les épaules suffisamment solides pour résister à contre-offensive des puissances d'argent et des lobbies politiques du pouvoir qui contrôlent le secteur des importations ?

S'il y avait réellement une volonté politique de pousser les à consommer congolais, le lac Tanganyika serait quadrillé tous jours de bateaux de pêche modernes pour « récupérer » les frais qui y meurent de vieillesse... la ligne de chemin de Aketi-Bumba-Mungbere serait réhabilitée pour amener à Kinshasa pommes de terre et les haricots qui pourrissent dans les greniers Nord-Kivu... le fleuve Congo et ses affluents (Ubangi, Kasai, Kwilu,

Kwango) seraient traversés régulièrement par des bateaux de la (ex-Onatra) pour ramasser le « fufu » dans l'ex-Bandundu, les frais et fumés dans l'ex-Equateur et l'ex-Bandundu...

Et l'Etat n'aurait pas laissé « mourir » la CINAT ( Nationale), la SOSIDER (Société Sidérurgique de Maluku), la (Sidérurgie Nationale) à Masina, la Sozabat (Société Zaïroise Batterie) à Masina, la Compagnie Sucrière de Lotokila dans l'ex-Province Orientale et de Mushie Pentane dans l'ex-Bandundu, la textile nationale CPA, etc.

A bien observer le pays économique nationale, c'est comme si la veut à la fois une chose ( protection de l'industrie locale) et contraire (promotion des importations) en refusant de assistance aux unités de production nationale qui ont parfois de moins de 10 millions de dollars américains pour échapper à faillite. Lutter contre certaines importations, c'est louable, faut-il disposer des usines capables de satisfaire les internes en ciment, sucres bruns, bière, boissons gazeuses, sachets plastique à des prix conformes au pouvoir d'achat du Congolais moyen.