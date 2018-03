Sénégal: Commune de Saint-Louis - Bientôt des tricycles pour la collecte des ordures

Ainsi, il s'est toujours adressé aux populations pour les sensibiliser sur l'importance de ces opérations « Augias » et les inviter à avoir le réflexe du nettoiement, qui demeure un combat quotidien et un acte citoyen.

Ce qui lui a permis d'élaborer et de mettre en œuvre un programme dénommé « Ndar Set-Wecc, léér-nagne » qui signifie « Saint-Louis, ville propre et bien éclairée ».

Ces conseillers municipaux ont aussi rappelé que le maire Mansour Faye, dès qu'il a été élu à la tête du Conseil municipal de Saint-Louis, s'est évertué à relever, avec l'appui de tous les conseillers municipaux, de l'Etat et de ses partenaires de la coopération décentralisée, les défis du nettoiement et de l'éclairage public.

D'ailleurs, ont rappelé nos interlocuteurs, Amadou Niang, qui a mis en place deux sociétés dont l'une est chargée de faire la collecte des déchets (plateforme de tricycles) et l'autre qui a pour mission de traiter les déchets (mise en place d'une usine de traitement avec des partenaires français), ne rate pas la moindre occasion pour œuvrer, en collaboration avec les autorités municipales, en vue de faire de Saint- Louis l'une des villes les plus propres du Sénégal.

La collecte des ordures ménagères à Saint-Louis, étant un véritable casse-tête pour la municipalité, Mansour Faye et son staff ont déjà noué un partenariat enrichissant, fécond et fructueux avec l'opérateur économique Amadou Niang pour l'acheminement de tricycles vers la vieille cité dans un délai de deux mois.

