Ile Maurice: Affaire Platinum Card - R.A.S dans le royaume d'Ameenah Gurib-Fakim

À savoir qu'Ameenah Gurib-Fakim touche Rs 296 000 par mois en tant que présidente de la République. Elle reçoit aussi Rs 71 085 de duty allowance. Et a aussi droit à des allocations pour l'essence, un chauffeur et un clerk. Sans compter qu'elle ne paie pas d'impôts.

On avait promis Oxford, Edimbourg ou encore Cape Town aux lauréats du Dr Ameenah Gurib-Fakim PhD Scholarship. Le 23 novembre, cependant, on leur explique qu'ils devront aller dans des universités moins prestigieuses à cause du Brexit et des émeutes en Afrique du Sud. Tous, sauf un, Tawseef Latona, fils de l'ambassadeur mauricien en Arabie saoudite, qui est, lui, en Afrique du Sud. Pourquoi a-t-il pu y aller puisque cette option avait été écartée à cause des émeutes ? Pourquoi les autres étudiants n'ont-ils pu aller dans ce pays ? Y a-t-il eu un souci avec le financement des bourses ? Quelle est votre version? Pourquoi avez-vous utilisé cette carte pour vos dépenses personnelles ? Ne pensez-vous pas que pour assurer le respect de la présidence, vous devriez vous retirer ?

Qui alimentait le compte de la carte de crédit ? Vous affirmez n'avoir jamais été payée par le Planet Earth Institute, n'est-ce pas là une forme de rémunération ? Est-ce normal qu'une carte de crédit qui porte le nom d'une présidente de la République soit émise par une institution privée ? Surtout une carte avec un plafond de Rs 1 million ? Et d'un institut dont le fondateur est un investisseur hautement controversé ? La carte a été émise pour promouvoir le programme de bourses. Mais elle a surtout été utilisée pour vos achats personnels et de luxe. Y a-t-il une explication ?

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.