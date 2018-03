Congo-Kinshasa: Goma - Un projet lancé pour promouvoir la non-violence lors des revendications

Après environ 45 jours de brouille entre la République Démocratique du Congo et l'Union… Plus »

« Cet espace veut informer les jeunes, veut changer les jeunes sur leurs comportements qui doivent être positifs par rapport à la lutte non violente. Et cela doit se passer d'une manière pacifique », a expliqué à Radio Okapi Thierry Vahwere Croco, animateur principal du projet.

La commission justice et paix de la Caritas/Goma encourage depuis une semaine les jeunes de Goma à revendiquer leurs droits en recourant aux moyens non-violents. Pour cela, l'organisation catholique a lancé le projet « Espace Jeune non violent », un cadre pour sensibiliser les jeunes à la non-violence par la projection des documentaires des parrains de la non-violence dans le monde et l'art.

