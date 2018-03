Congo-Kinshasa: Division I - La phase play off démarre le 13 mars

La phase play off du championnat national de football- Division I démarre le 13 mars. C'est ce qu'a annoncé le secrétariat de la ligue nationale de football (Linafoot) dans un communiqué rendu publique mardi 6 mars à Kinshasa.

«La phase des groupes dans toutes les zones de développement a pris fin en date du 3 mars 2018. Ce faisant, une trêve de 10 jours est accordée aux clubs d'ici le démarrage du play off prévu le 13 mars 2018 et du tour de cadrage prévu le 15 mars 2018», note le communiqué.

En attendant la publication du calendrier, les 12 équipes concernées par cette phase play off : DCMP, AS V.Club, AC Rangers, AS Dragons-Bilima, TP Mazembe, FC Lupopo, Sanga Balende, Don Bosco, JS Groupe Bazano, AS Maniema Union, FC Mont Bleu et AS Dauphin Noir.