Afrique de l'Ouest: Terrorisme dans le Sahel - Les Cours suprêmes en ordre de bataille

Les Cours suprêmes des pays du Sahel entendent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. Elles ont formulé, samedi, à Dakar, dix recommandations allant dans ce sens.

Les pays du Sahel sont confrontés à toute une série de problèmes : présence de zones de combats et l'exposition en première ligne d'unités militaires, distances importantes entre ces zones et les juridictions compétentes, problèmes de matériel, difficultés de recueillir les témoignages, culture judiciaire encore insuffisamment développée dans certaines institutions, conditions difficiles d'arrestation et de détention, moyens de fonctionnement limités pour les juridictions.

Suffisant pour mobiliser les Cours suprêmes du Burkina, du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Sénégal.

Réunis, samedi dernier à Dakar, ces pays du Sahel, partageant les valeurs communes des Hautes juridictions membres de l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français (Ahjucaf), « sont conscients de la nécessité de lutter contre le terrorisme avec efficacité » tout en garantissant le respect des droits fondamentaux.

« Les attentats terroristes heurtent profondément la conscience humaine et appellent des réactions fortes et efficaces, tendant à leur prévention et à leur répression, mais toujours dans le respect de l'Etat de droit et des garanties fondamentales », a relevé le communiqué des Cours suprêmes des pays du Sahel membres de l'Ahjucaf reçu à notre rédaction.

Le document fait état de dix recommandations formulées par ces Cours suprêmes portant sur : la compétence de l'autorité judiciaire, la qualification des actes terroristes, la coordination entre l'action militaire et l'action judiciaire, la protection et l'appui aux acteurs du procès pénal, la spécialisation des magistrats, les droits de la défense, le jugement, la spécificité de la réponse pénale concernant les mineurs, la spécificité de la situation des femmes et l'exécution des peines.

« Les Cours suprêmes sont ainsi appelées à occuper une place particulière dans la lutte contre le terrorisme de par leur mission première d'interpréter la loi, au regard des conventions internationales ratifiées, et de fixer la jurisprudence », note le texte.

Ces recommandations communes élaborées à l'issue des travaux s'appuient sur la réalité de la menace terroriste et des difficultés particulières qui se posent dans les pays du sahel.

Elles ont pour but de dégager des principes directeurs partagés par les responsables des Cours suprêmes dans les aspects juridiques de la lutte contre le terrorisme, chacun pouvant les adapter à la situation de son pays.

« Les principes et lignes directrices proposés s'inscrivent dans une ligne qui veut permettre progressivement et de façon réaliste d'affirmer la place de la justice dans la lutte contre le terrorisme », insistent les Cours suprêmes du Sahel.

Celles-ci ont exprimé leur solidarité à Mme Thérèse Traoré-Sanou, Première présidente de la Cour de cassation du Burkina Faso, suite à l'attaque terroriste qui vient de frapper Ouagadougou; et, à travers elle, à toute la population burkinabé.

« Les Cours suprêmes judiciaires francophones réaffirment leur volonté de prendre toute leur place dans la lutte contre le terrorisme, dans la ligne des recommandations qu'elles viennent d'adopter à Dakar », peut-on également lire dans le document.