Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Risque d'assèchement des eaux de l'Oubangui

Rappelons que les quatre Etats fondateurs de la Cicos sont le Cameroun, la RCA, le Congo et la RDC. A eux se sont ajoutés le Gabon et l'Angola.

Le bassin versant du fleuve Congo est le premier d'Afrique et le deuxième du monde. Sa superficie est de 3 822 000 km2, les affluents principaux sont l'Oubangui, la Sangha et le Kasaï. Ses activités sont l'amélioration de la navigation intérieure, le deuxième accord additif assigné à la Cicos est le volet de la gestion intégrée des ressources en eau. Entre autres projets en préparation : la connaissance de la ressource (avec l'Organisation météorologique mondiale) ; la gestion des ressources halieutiques (avec la Fao) et les outils d'aide à la décision.

Selon une enquête des experts de la Cicos, au sud de Lubumbashi dans le Katanga (Rdc), le bassin est également pris en étau. D'après les indicateurs, on enregistre que très peu de précipitations. Pour toute une année, on note que deux à trois mois de pluie. Au Katanga, le débit de Mfira a considérablement baissé. Face à cela, la Cicos joue le rôle d'autorité du bassin du Congo. Elle mène actuellement une réflexion en vue d'élaborer des moyens, des outils de suivi de cette ressource pour connaître son comportement.

