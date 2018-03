Congo-Brazzaville: Roger Elie Ossiété - « Cara est prêt pour la bataille »

À la veille du match opposant les Brazzavillois du Club athlétique renaissance aiglons (Cara) à l'Union sportive Ben Guerdane de la Tunisie en match des seizièmes de finale de la Coupe africaine de la Confédération , Roger Elie Ossiété, l'entraîneur des Aiglons, a accordé une interview aux Dépêches de Brazzaville, dans laquelle il a assuré que les rouge et noir sont prêts pour la bataille.

A vingt -quatre heures de ce match décisif, quel est l'état d'esprit du groupe ?

C'est un bon état d'esprit. Je crois que vous l'avez remarqué. Le moral est au beau fixe parce que tels qu'ils sont là, ils savent que nous avons une lourde responsabilité parce que ce n'est pas seulement Cara mais c'est la nation. Nous avons l'obligation de sauver les quatre places. Cela leur a été déjà inculqué si bien que l'ambiance est parfaite. Cela prouve à suffisance que le match, nous allons bien le négocier.

On peut dire que Cara est prêt pour la bataille...

Oui, nous sommes prêts pour la bataille d'autant plus que nous avions fait notre préparation sur les plans technique, tactique, physique et moral. Je crois que nous sommes prêts à affronter cette équipe.

Quelle est la barre que vous avez fixée pour la manche aller ?

Je ne peux pas vraiment le dire tellement bien parce que le football a ses lots de surprises. Vous comprenez un peu si je dis un alors que c'est deux en ce moment-là on ne me prendra pas de sérieux. Je crois qu'on laisse le temps au match. Les gens constateront eux-mêmes. Je vous assure qu'on s'est préparé en conséquence et les gens ne seront pas déçus.

Le plus long voyage commence par le premier pas (victoire à la maison). Et lors du tour préliminaire, Cara n'a pas été très brillant , avez-vous mis les attaquants face à leur responsabilité tout le long de la préparation?

Oui cela a été corrigé et le travail a été fait pour retrouver cette efficacité. Vous savez c'est le football. Tantôt certains peuvent briller s'ils se réveillent sur le bon pied et là on peut se féliciter du travail qui a été fait. Il peut vous arriver de constater aussi que le joueur sur lequel vous comptez ne s'est pas levé de bon pied. Cela peut tout fausser. Qu'à ce ne tienne, le travail a été fait pour qu'ils soient prompts et capables de marquer beaucoup de buts. Il faut vraiment le faire.

Avez-vous déjà la carte de visite de l'adversaire ?

Oui nous avons la carte de visite, ce qui nous a permis de travailler en fonction des qualités et des faiblesses de cette équipe. Nous ne pouvons pas vous dévoilez notre stratégie parce que je suis devant la presse sinon l'autre comprendra et sera obligé de changer son plan de jeu. Je suis obligé de ne rien vous dire à ce propos avant le match.

Les clubs congolais réussissent rarement devant les clubs magrébins. Est-ce qu'il y a une réelle volonté pour vous de briser le mythe ?

Il faut que nous brisions ce mythe parce que contre Kotoko de Kumasi nous avions réussi à le faire. Nous devons le briser tout en respectant l'adversaire. Nous connaissons l'arme de l'adversaire, il n'est pas à sous-estimer. Nous allons juste nous battre pour passer devant eux.

Jusqu'où ira le Cara dans cette compétition ?

Petit à petit l'oiseau fait son nid. Nous le faisons en fonction de nos moyens. L'appétit vient également en mangeant, donc voyons comment ça va se dérouler. Ce qui nous préoccupe de plus c'est le match de mercredi et également le match retour.

Dans l'intervalle des deux matches de la Coupe d'Afrique, Cara doit affronter les Diables noirs en championnat. Est-ce une bonne préparation pour la manche retour ?

C'est une très bonne préparation. Il faut juste regarder les intervalles. En Tunisie, il y a beaucoup de facteurs que nous devrons prendre en ligne de compte. Je prends par exemple le climat. Il va demander un certain nombre d'efforts. Mais on regardera si on peut jouer ce match ou si on ne peut pas le jouer pour éviter que l'on s'épuise. Et puis cela dépend aussi du résultat de notre match aller. Si le résultat est probant en ce moment-là on peut dire oui. Si c'est un résultat qui va nous nécessiter beaucoup d'efforts, on pourra demander un report pour économiser le temps de faire d'abord l'attitude, la température...

La température parlons-en, le match retour c'est en Tunisie, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour éviter ce que l'autre représentant congolais a subi à Alger ?

Nous sommes condamnés à prendre des dispositions parce que le résultat passe par là aussi. Je pense que si As Otoho a pris ce score, cela ne veut pas dire qu'elle a démérité. Cette défaite nous a servi comme leçon et nous devons prendre des précautions pour que nous soyons prêts à affronter ce match sans beaucoup de peine.

Et pour conclure

Les clubs de Brazzaville sont condamnés à nous soutenir parce que nous représentons le pays. Nous souhaitons qu'ils soutiennent Cara pour sauver les quatre places parce que si nous ne réussissons pas cette mission cela sera difficile aux clubs. Deux places ce n'est pas bien. Il faut que nous fassions des efforts pour préserver les quatre places. Nous demandons que les autres clubs viennent nous appuyer dans ce combat, c'est tout.