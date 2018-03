Congo-Brazzaville: Quatre provinces de la RDC équipées en laboratoires de dépistage du VIH-SIDA

Le gouvernement congolais vient de doter quatre provinces du pays, à savoir Kinshasa, Maniema, Kasaï Oriental et la Tshopo en équipements complets des laboratoires de dépistage du VIH-sida.

Le ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, a procédé à la remise de ces équipements au Programme national de lutte contre le VIH-sida et les IST (PNLS), le 5 mars. Il s'agit de la première dotation du genre réalisée par le gouvernement congolais entièrement sur fonds propres depuis la création du PNLS en 2001. Dans son mot de circonstance, le Dr Oly Ilunga Kalenga a invité les partenaires actifs dans le secteur de la lutte contre les maladies à abandonner l'approche verticale par programme et à suivre l'approche intégrée du gouvernement qui met l'accent sur le renforcement du système de santé dans son entièreté et sur la mise en commun des ressources pour assurer une plus grande efficience.

Pour sa part, le directeur du PNLS, le Dr Placide Welo, a demandé aux députés et gouverneurs de provinces présents à la cérémonie de s'approprier le matériel et de contribuer au niveau local au fonctionnement effectif de ces laboratoires intégrés de la santé qui aideront les provinces concernées à améliorer la qualité de la prise en charge de la population, en général, et des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), plus particulièrement.

Le Dr Welo a, par ailleurs, promis que son programme assurera la formation du personnel des provinces recevant ces équipements pour garantir une bonne utilisation et une gestion durable afin que la population puisse en bénéficier le plus longtemps possible.

À travers cette dotation, le gouvernement montre sa détermination d'apporter tout son appui au PNLS afin d'améliorer la qualité des services de santé à la population et d'atteindre l'objectif d'une génération sans sida en RDC d'ici à 2030 en tenant compte des cibles mondiales 90-90-90. Cette stratégie mondiale de lutte contre le sida veut qu'à l'horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH se fassent dépister et connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH reçoivent un traitement antirétroviral (ARV) et 90% de ces personnes sous ARV aient une charge virale durablement supprimée.